Com quase dois meses de atraso, começou no sábado, dia 11 de outubro, a Campanha de Vacinação contra a Raiva para Cães e Gatos no município de São Paulo. O mês de agosto era o período normalmente escolhido para a vacinação – tanto que era conhecido como o mês do cachorro louco –, mas o atraso do Ministério da Saúde em repassar as vacinas obrigou a Prefeitura a postergar a campanha, que agora vai até o dia 24 de outubro.

Foto: Divulgação

Serão oferecidas, aproximadamente, 1 milhão de doses da antirrábica e a cidade contará com 2.158 postos volantes de vacinação, sendo 23 em endereços fixos. Além de ser um ato de proteção para todos, pets e seres humanos, a vacinação é obrigatória para cães e gatos. O dono é o responsável por manter a vacinação do pet em dia, conforme lei municipal nº. 13.131/01.

De qualquer forma, a imunização é importante porque a raiva não tem cura e não é uma doença erradicada do País. Mesmo os grandes centros urbanos não estão livres do mal. Aliás, o blog Conversa de Bicho divulgou (veja aqui), com exclusividade, que em 2011, depois de quase 30 anos sem nenhum caso registrado na capital, uma gata morreu em São Paulo vítima da doença, após ter sido contaminada por um morcego.

Izabel, dona da gata que morreu diagnosticada com o

vírus da raiva do morcego FOTO: FÁBIO BRITO/ESTADÃO CONTEÚDO

O felino, que tinha aproximadamente 10 anos, pertencia à artesã Izabel Bonifácio da Cruz, de 52, que morava em Moema, zona sul da cidade. O local é considerado de classe média alta e tem um grande número de animais. O bichano havia sido vacinado pela última vez em 2009, segundo informações da própria dona.

A raiva é uma doença transmissível. É caracterizada pelo contágio direto, ou seja, por meio de mordida, arranhões ou lambedura de cães, gatos ou morcegos infectados. “A adesão da população à campanha é importante para que a Raiva permaneça sob controle. Desde 1981 não há registro de nenhum caso de Raiva Humana no Município”, explica a médica Rosane Correa de Oliveira, gerente do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Em 2013 foram vacinados, durante a campanha contra a raiva, 860 mil animais.

Todos os cães e gatos com mais de três meses de idade devem receber a vacina, mesmo as fêmeas que estiverem amamentando, prenhas ou no cio. A exceção é para os doentes (animais com diarreia, secreção ocular ou nasal, sem apetite, convalescentes de cirurgias ou outras enfermidades).

As seringas e agulhas são descartáveis e o proprietário deve se lembrar de transportar seu animal doméstico de forma adequada até o local: cães na coleira e guia e gatos em caixas de transporte apropriadas (ou similar), para evitar fugas e acidentes. O serviço é gratuito.

DICAS PARA PROTEGER

O MELHOR AMIGO

A vacinação é a medida mais importante para a prevenção e controle da doença, mas outras práticas também não podem ser descartadas, tais como:

Manter o animal domiciliado e levá-lo para passear somente com coleira e guia, evitando contato com outros animais desconhecidos;

Não mexer em cães e gatos desconhecidos para prevenir agressão;

Ao ser mordido ou arranhado por um cão ou gato lave bem o local com água e sabão e procure orientação médica na Unidade de Saúde mais próxima;

Em especial para os felinos, deve-se cuidar para que não saiam à noite para locais abertos. Isso evita que o contato com morcegos.

POSTOS DE VACINAÇÃO

Veja a relação completa dos postos, com local e data da vacinação (informações fornecidas pela Prefeitura de São Paulo):

Norte

Sul

Leste

Centro Oeste

Sudeste

Os postos funcionarão das 9h às 17h.

RECOMENDAÇÕES PARA O DIA DA IMUNIZAÇÃO

Todos os cães devem estar com coleira e guia. A focinheira é obrigatória em animais bravos;

Gatos são mais assustados. Portanto, devem ser levados em caixas de transporte ou similar, evitando fugas ou acidentes;

Somente adultos com condições de conter os animais devem conduzi-los ao local de vacinação.

SERVIÇO:

Campanha de Vacinação contra a Raiva para Cães e Gatos

Data: de 11 a 24 de outubro de 2014

Horário de funcionamento dos postos: das 9h às 17h

MAIS INFORMAÇÕES:

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude ou pelo telefone 156.

