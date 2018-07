Os amantes dos bichanos não podem perder a última exposição de gatos de 2013, que será realizada pelo Clube Brasileiro do Gato (CBG) e PremieR pet em São Paulo, nos dias 23 e 24/11. O evento tem entrada gratuita e reunirá 250 exemplares de 21 diferentes raças, apresentados por mais de 90 criadores de todo o Brasil e da Argentina.

Gato da raça Shynx. Crédito: André Hanni/ PremieR pet

Será uma oportunidade para gateiros e curiosos apreciarem a diversidade de felinos e observarem de perto tipos exóticos, como as três raças sem pelo (Sphynx, Peter Bald e Dom Sphynx), o exemplar de Devon Rex (raça que inspirou o cineasta americano Steven Spilberg a criar o famoso E.T.) e os diversos exemplares de raças grandes, que vêm ganhando a preferência do público, tais como Maine Coon (conhecido como gato gigante), Norueguês da Floresta (com pelagem abundante e espessa), o Ragdoll (que significa boneco de pano e tem pelagem que lembra a de um coelho) e o Sagrado da Birmânia (de pelagem exuberante e patas brancas).

De acordo com o presidente do Clube Brasileiro do Gato, Gerson Alves, a última exposição (em agosto) contou com 3,5 mil visitantes e confirmou o interesse crescente pelos gatos como animais de companhia.

“Recebemos um público eclético, incluindo diversas faixas etárias, muitas famílias com crianças e idosos. Além de conhecerem raças diferentes, as pessoas gostam de ter contato com criadores, que são uma ótima fonte de informações para quem tem ou deseja ter um gato em casa”, afirma.

Os gigantes da raça Maine Coon. Crédito: André Hanni/ PremieR pet

Premiação

Enquanto os visitantes aprendem mais sobre os bichanos e se encantam com tantos exemplares, os criadores irão se agitar com uma competição bastante exigente. Afinal, as exposições do CBG incluem um campeonato com juízes internacionais e reúne parte dos melhores criadores do país com um time de gatos campeões.

A exposição terá cinco juízes vindos da França, Argentina e Finlândia, que farão suas avaliações em uma série de diferentes categorias, considerando raça e faixa etária. No final, serão eleitos os melhores exemplares e um best over all de cada dia. Os campeões acumulam pontos para suas posições no ranking nacional.

“Com esta exposição fecharemos 2013 cheios de orgulho. Há dois anos patrocinamos o Clube Brasileiro do Gato e observamos um salto de qualidade na gatofilia brasileira, com empenho do Clube e participação dos melhores criadores”, diz Madalena Spinazzola, gerente de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieR pet. “Acreditamos que o trabalho em parceria é o impulso necessário para o evento continuar crescendo e se superando em 2014”, completa.

A raça que inspirou a criar o ET, o Devom Rex. Crédito: Shutterstocks

Gatos estão com tudo

O Brasil tem a segunda maior população de cães e gatos do mundo, perdendo apenas para os EUA. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), já são 37,1 milhões de cães e 21,3 milhões de gatos. Apesar de os cães ainda serem maioria, proporcionalmente a população de gatos é a que mais vem crescendo, com um aumento de 8,19% em 2012.

Em países desenvolvidos como Estados Unidos, França e Alemanha, a população de gatos já é maior que a de cães. No Brasil, se o ritmo de crescimento permanecer, a virada deve ocorrer daqui a dez anos, pelos cálculos da Abinpet. Os bichanos têm conquistado a preferência da população por serem mais independentes, se adequarem a pequenos espaços, além de se mostrarem boa companhia e exigirem menos despesas mensais.

SERVIÇO:

146ª. e 147ª. Exposições Internacionais de Gatos de Raça do Clube Brasileiro do Gato

Patrocínio: PremieR pet

Data: 23 e 24 de novembro de 2013

Horário: das 10h às 17h

Local: Sociedade Hispano Brasileira

Endereço: Rua Ouvidor Portugal, 541- Ipiranga – São Paulo, SP

Entrada gratuita. Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento

Mais informações: www.clubebrasileirodogato.com.br

