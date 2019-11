A Petlove, primeiro petshop online e clube de assinaturas para pets no País, entra no mês de novembro com uma ação diferenciada. Sim, as famosas promoções motivadas pela Black Friday estão garantidas para este ano. Contudo, desta vez, apresentadas de uma forma inédita. A “Black Pet November” irá trazer um grande volume de promoções e ofertas exclusivas da marca estreladas pelos cães e gatos que aguardam por adoção nas campanhas publicitárias. A Petlove é a primeira empresa do ramo a realizar 100% da sua comunicação promocional com animais que esperam por uma nova família.

Os vira-latas tiveram seu dia de “modelos fotográficos” e já estampam os banners e páginas no site da Petlove. A sessão de fotos foi realizada dia 12/10 e foi acompanhada pela influencer Karol Queiroz, que irá fazer posts ao longo do mês de novembro no seu Instagram, para agitar ainda mais os fãs de pet em volta da ação. Ao mesmo tempo, a Petlove, com o apoio da Premiatta, conseguiu uma volumosa doação de ração para a ONG.

Para Marcio Waldman, CEO e fundador da Petlove, a ação marca uma afirmação do apoio da marca às ONGs e abrigos de animais. “Nossa ideia é dar visibilidade para animais que geralmente são esquecidos nas ações voltadas ao mundo pet. Estamos ao lado da Vira-Lata é 10 nesta iniciativa e queremos que o mês de novembro seja um pico de adoções para eles e para todas as demais ONGs. A sessão de fotos foi linda e os pets ficaram incríveis. Convidamos todos a visitarem o site e conferirem. Mães e pais de pet, futuros mães e pais de pet e mesmo aqueles que não vão adquirir um produto, vale dar uma olhada”.

Em conjunto a está ação, a Petlove, com o apoio da Premiatta, conseguiu uma volumosa doação de ração para a ONG Vira-Lata é 10. Para visitar o site, conferir as promoções e as fotos dos bichinhos, o endereço é petlove.com.br/promocoes/black-friday.