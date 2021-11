A modalidade de surfe com cachorros vem conquistando muitos adeptos pelo País. Não é à toa que a cidade de Natal realizará, no dia 27 de novembro, às 14h, um evento inédito com essa temática: o Surf Dog Festival.

O Surf Dog é uma prática muito comum nos Estados Unidos. Esse novo nicho de mercado cresceu muito nas últimas décadas e ganhou destaque na economia brasileira. Uma variedade de produtos foram criados e ações diferenciadas que alavancaram esse segmento. Uma delas está ligada à área esportiva, com a participação dos cães e seus donos em competições realizadas exclusivamente para esse setor.

Por aqui o evento será realizado na Praia de Miami e contará com a participação dos grandes campeões mundiais: Bono (RJ), Maya (ES) e Parafina (SP), além dos inscritos de vários estados brasileiros.

O cão Bono é pentacampeão mundial e recordista mundial por surfar a onda mais longa (guinness book). Já a cadela Maya é bicampeã mundial. A pequena Parafina, que foi adotada por um surfista, recebeu o terceiro lugar na categoria principal do mundial de Surf Dog.

SEGURANÇA

A prancha que os cães surfam é preparada com uma borracha especial para evitar que escorreguem. Os pets também receberão um colete salva vidas, que será cedido pela organização do evento.

Para dar total segurança, na água estarão um surfista, um adestrador e o tutor do cachorro. Segunda a organização, uma equipe de primeiros socorros paras animais estará pronta para realizar atendimento de emergência para qualquer eventualidade.

Natal foi escolhida porque as praias estão liberadas para os cachorros, graças a um Projeto de Lei, elaborado pelo vereador Sandro Pimentel, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal e sancionada pelo Prefeito Álvaro Dias, que permite a convivência de cães nas areias da cidade.

Qualquer cão saudável poderá participar, basta o responsável pelo pet assinar um termo. As inscrições podem ser feitas através do site www.programapetzoo.com.br.

O Rio Grande do Norte teve seu primeiro Surf Dog Festival em janeiro de 2017, na Praia de Pirangi, quando 39 cães surfistas participaram do evento.

SERVIÇO:

O que é: Surf Dog Festival

Quando: 27/11

Onde: Praia de Miami – Natal

Hora: 14h

Evento inédito na capital

