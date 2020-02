Com o crescimento do mercado pet, hospitais, clínicas e centros de diagnósticos veterinários têm se modernizado e atraído investidores para atender a clientes cada vez mais exigentes, que buscam principalmente qualidade no atendimento, diagnósticos e melhores resultados para seus filhos de quatro patas.

E isso se justifica quando são analisados os números desse setor. A população de animais em solo brasileiro bate quase a casa dos 140 milhões (139,3 mi), de acordo com o Instituto Pet Brasil, sendo quase 80 milhões apenas cães (54,2 mi) e gatos (23,9 mi).

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o segmento Pet Vet (que corresponde ao setor veterinário), de 2017 para 2018, teve um crescimento de 10%. Ter um serviço do tamanho desse crescimento, portanto, se faz mais do que necessário. Não é à toa que redes de petshops perceberam essa oportunidade e entraram no mercado veterinário, não apenas com um consultório, mas desenvolvendo clínicas e hospitais de grande porte.

A chegada da americana Veterinary Centers of America (VCA), maior empresa em atendimento veterinário dos EUA, fazendo grandes aquisições, como a compra de clínicas e hospitais Petcare (SP), Animália (RJ) e do Dr. Hato (SP), já demonstrou esse aquecimento. Importante dizer que a VCA é controlada pelo grupo Mars, que detém as marcas de chocolate Mars e Royal Canin.

Novo hospital

Reconhecido pela alta qualidade em seus atendimentos e serviços prestados, o Hospital Veterinário Prontvet segue o crescimento do mercado pet brasileiro, o segundo em faturamento mundial – atrás apenas da China – e expandirá sua marca com o lançamento de mais um moderno hospital veterinário. A nova unidade ficará no bairro da Pompeia e contará com todas as especialidades, espalhadas por mais de 600 metros quadrados, numa das maiores estruturas do segmento de São Paulo.

“É um hospital voltado para a inovação e o acolhimento ao cliente, no qual o pet será tratado como um membro da família”, diz Bruno Bacile, sócio-proprietário do hospital.

A equipe é especializada em cães e gatos, mas também nos animais silvestres e exóticos, população não menos importante e grandiosa no Brasil – temos incríveis 39,8 milhões de aves como animais domésticos.

A expectativa do Prontvet é de 300 atendimentos mensais, desde consultas de rotinas até casos emergenciais e cirúrgicos. Além da realização de 2 mil exames laboratoriais e de imagem, em média.

O novo hospital funcionará 24 horas (assim como a matriz, na Casa Verde), todos os dias da semana, inclusive feriados. Serão 12 consultórios, 50 médicos-veterinários e especialistas, ampla sala de espera, sala de treinamento, atendimento clínico, centro cirúrgico, Internação e UTI. No total serão aproximadamente 100 funcionários para atender casos clínicos e praticamente todas as especialidades.

Além das consultas e cirurgias, a unidade Pompeia do Hospital Veterinário Prontvet realizará exames de sangue, laboratoriais, hemodiálise, ecocardiograma, eletrocardiograma, raio-X e ultrassonografia. Um diferencial do novo hospital será o moderno laboratório modelo, com tecnologia Idexx, uma das mais reconhecidas do mercado veterinário.

Os donos de felinos também são tratados de forma diferenciada e terão espaço de espera e atendimento totalmente cat friendly, separado dos outros atendimentos.

A inauguração para imprensa, convidados e autoridades está programada para 5 de março. O hospital, que estará localizado na Avenida Pompeia, 1701, Pompeia, abrirá as portas ao público no dia 7 de março. A matriz fica na Casa Verde, zona norte.

Serviço:

Hospital Veterinário Prontvet – Unidade Casa Verde

Rua Frederico Penteado Júnior, 35 – Casa Verde

Tel.: 3858-3983

Hospital Veterinário Prontvet – Unidade

Pompeia Av. Pompeia, 1701 – Pompeia

Tel.: 3873-9230

www.prontvet.com.br

