Com corredores cheios e muitos lançamentos, a Pet South America, maior feira dedicada ao mercado pet da América Latina, foi um sucesso de público após a pandemia. Mais de 30 mil pessoas visitaram o evento, que ocorreu entre 17 a 19 de agosto, no São Paulo Expo.

“A nossa expectativa era alta, já que estávamos falando da 20ª edição do evento, e, ainda assim, os resultados superaram. Os três dias de encontro mostraram que, além do mercado brasileiro continuar aquecido, ele está pronto para competir lá fora”, afirma Guilherme Martinez, Head de Produto do Núcleo Pet da NürnbergMesse Brasil, promotora das feiras.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO E FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DO MUNDO ANIMAL: FACEBOOK | INSTAGRAM

A multinacional trouxe para o país um grupo formado por 10 dos maiores distribuidores de produtos pet da América Latina. Entre eles, empresários de Porto Rico, República Dominicana, Panamá, Colômbia, Uruguai, Chile e Bolívia. A porto-riquenha Cristina Ochoa contou que está acostumada a participar de Rodadas de Negócios nos Estados Unidos, mas que preferiu a experiência no Brasil. “Aqui, o conceito de reunião é mais íntimo, com olho no olho e a oportunidade de pegar o produto na mão. Fechei acordos e saí bem satisfeita”.

E os números não param por aí. Cerca de 400 marcas estiveram presentes e só nas Rodadas de Negócios, voltadas exclusivamente para unir vendedores e compradores, as transações chegaram a R$ 20 milhões. Isso em apenas seis horas de reuniões.

Entre as novidades apresentadas no São Paulo Expo, muitas seguiram tendências mundiais. De alimentos e cosméticos naturais e veganos a alternativas que reduzem o uso de plástico para recolher as fezes dos animais, as iniciativas sustentáveis ganharam destaque.

A assistente de banho e tosa Dandara Paulino Santos encontrou produtos inovadores que facilitam o trabalho dela e ainda promovem bem-estar e conforto aos animais. “Vi, por exemplo, lançamentos que ajudam a amenizar alergias e na hidratação de pelo e pele do cachorro. Isso para mim vale muito a pena”, comenta.

Entre os expositores, o balanço do evento também foi positivo. “Já conhecíamos o alcance nacional e internacional da feira, e foi super produtivo para nós. Esperamos voltar ano que vem”, contou Douglas Gazzana, executivo de vendas da My Family. Cléber Santos, diretor da Comportpet, já tinha visitado o evento, mas estreou em 2022 como expositor. “Gostei da organização da feira, da localização dos estandes e das marcas que vieram. Estou muito satisfeito”, revelou.

Para a responsável pelo marketing da Royal Canin, Juliana Lima, as mudanças agradaram e possibilitaram atrair novos clientes. A empresa já planeja a participação em 2023. “Com certeza é um evento que entrará para nosso calendário anual fixamente”, afirma.

Atrações

Além das novidades em produtos e equipamentos, quem passou pela PET South America pôde acompanhar o campeonato de tosa internacional realizado durante os três dias de evento, o MasterGroom. O programa Pet Desenvolve foi outra atração de destaque com conteúdos exclusivos para fomentar negócios na área, enquanto o Pet Comportamento apresentou aulas de comportamento animal com palestras de importantes nomes do mercado.

Edição de 2023

Depois de três dias de encontro, a NürnbergMesse Brasil anunciou a data da próxima edição, que será realizada de 16 a 18 de agosto de 2023, novamente no São Paulo Expo, na capital paulista.