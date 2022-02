Quem estiver na região de São Bernardo do Campo pode aproveitar um passeio que promete ser divertido neste carnaval e ainda ajudar cães abandonados. O Golden Square Shopping criou a folia canina solidária para deixar os cãezinhos no clima e receber doações para aqueles menos favorecidos.

Dias 26 e 27 de fevereiro, os cachorrinhos que forem passear com seus tutores no shopping vão ganhar uma bandana carnavalesca após a doação – mínimo de 1kg – de ração que será entregue ao abrigo Lúcia Helena Araújo, que cuida de cães abandonados.

Para o gerente de marketing do Golden Square Shopping, reunir uma ação solidária com a alegria do carnaval tem uma razão especial. “Nós sempre buscamos cuidar da causa animal e poder unir uma ação solidária ao evento mais alegre do ano condiz com a felicidade que os cãezinhos trazem a todos que visitam o shopping frequentemente”. Completa Renann.

As bandanas serão distribuídas mediante a doação de ração até durar o estoque.

SERVIÇO

Período: 26 e 27/2

Local: Parque Pet Golden — Área externa

Endereço: Av. Kennedy, 700 – Jardim do Mar — São Bernardo do Campo — SP.

Horários: Das 14h as 18h.

Horários de funcionamento do Golden Square Shopping

Lojas: 10h às 22h — de segunda a sábado / 14h às 20h* – aos domingos e feriados

*Opcional a abertura das lojas às 11h e fechamento opcional às 22h

Praça de Alimentação e Restaurantes: 10h às 22h (segunda a sábado) / 11h às 22h (aos domingos)