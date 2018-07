O que parecia quase impossível, aconteceu. Uma égua de três patas, que nasceu com uma malformação congênita, ficou prenhe e pariu uma potra em perfeito estado. A gestação não era recomendada por ser de alto risco, por causa da possibilidade de sobrecarga à única pata dianteira.

O proprietário e protetor acredita que o acasalamento tenha ocorrido sobre a cerca, já que descobriu apenas quando ocorreu o nascimento. A égua estava em uma área reservada. O nome do pequeno animal ainda não foi escolhido, mas uma das possibilidades é o de Vitória.

Égua Mocinha e a potra. Crédito: reprodução

A história dessa égua de três patas, que se chama “Mocinha”, foi divulgada com exclusividade no blog Conversa de Bicho. O atual responsável por ela, Cláudio Lages da Silva, aposentado de 71 anos, resgatou-a antes de ser sacrificada. A morte era certa, já que bichos de grande porte com deficiência são normalmente sacrificados, porque nem sempre conseguem andar e sustentar o seu peso apenas em três membros.

O fato é que o sr. Cláudio acreditou que poderia salvá-la e conseguiu: ela cresceu e já está com aproximadamente quatro anos. O problema agora é manter as duas. Ele vive de uma pequena aposentadoria e dedica parte dela para cuidar de animais abandonados na cidade. Apesar da boa notícia de a potra ter nascido e estar bem, a seca que assola a região dificulta ainda mais a situação. A alternativa é comprar alimento para o animal, além de ter de conseguir um espaço maior para a mãe e a filha.

Para ajudar:

Cláudio Lages da Silva – (77) 9142-7262

Vejam as duas:



