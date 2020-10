Recentemente, tem sido divulgadas notícias sobre os incêndios do Pantanal e como temos visto as tristes imagens e histórias de animais queimados e de voluntários que se revezam para tentar ajudar essas espécies.

Na história dos desastres, sejam eles causados pela Natureza ou pelas mãos do homem, centenas de animais são abandonados, feridos e mortos. No caos ficam vulneráveis à reprodução descontrolada, fome, ferimentos e doenças. Animais saudáveis, quando resgatados, ainda correm riscos de irem para lugares lotados e sem planejamento sanitário preventivo decorrentes da falta de condições adequadas para abrigá-los.

A falta de um plano de contingência que abordasse sobre o resgate dos animais nessas condições, não estabelecia condições de dar suporte adequado nem aos profissionais que buscam ajudar esses seres, como procedimentos e orientações, quanto mais como agir com as situações legais.

Para ajudar nesse sentido, o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) aprovou e publicou um Plano Nacional de Contingência de Desastres em Massa Envolvendo Animais (clique aqui para ver e baixar o livro do plano) para dar suporte à conduta de quem está em campo. O documento traz orientações para a atuação dos profissionais em cenários dessa natureza, com diretrizes de como conduzir o resgate, a assistência veterinária, a manutenção e a destinação de animais domésticos e silvestres.

“Vamos apoiar ações na resposta e na prevenção dos próximos desastres, que geram impactos para a sociedade, com implicações na saúde pública, na economia e no emocional da população atingida, especialmente dos animais que são vulneráveis e pagam muito caro, sejam eles de companhia, de produção ou silvestres”, diz Francisco Cavalcanti, presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

Para Laiza Bonela Gome, uma das autoras do plano, médica-veterinária e presidente do Grupo de Trabalho de Desastres em Massa Envolvendo Animais (GTDM), a publicação é apenas o começo, pois cada desastre terá suas peculiaridades e impactos. “Queremos capacitar os CRMVs para capilarizar o conhecimento e descentralizar a atuação em ocorrências de desastres, sem a necessidade de deslocar equipes de outros estados”, explica.

A construção do conteúdo foi possível observando e documentando as dificuldades enfrentadas em desastres nacionais ocorridos desde 2011, com as enchentes e deslizamentos de Nova Friburgo (RJ) Rio de Janeiro, passando pelos rompimentos de barragens em Mariana (2015) e Brumadinho (2019), em Minas Gerais, até chegar a 2020, com os incêndios no Pantanal.

Pantanal

O plano veio num momento importante. De acordo com o presidente Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso (CRMV-MT), Roberto Renato da Silva, ao menos 35 médicos-veterinários trabalharam no Pantanal desde que começaram os incêndios, e mais de 50 animais resgatados já foram tratados e devolvidos à natureza. Além dos trabalhos com voluntários e de suporte aos profissionais, o conselho promoveu campanhas de arrecadação de utensílios, medicamentos e alimentação para os animais.

Em momentos de desastres, as equipes envolvidas se deparam com um ambiente caótico e complexo, o que requer ação coordenada e integrada de múltiplas agências, visando à mitigação do sofrimento e dos danos. Segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso (CRMV-MT), Roberto Renato da Silva, não foi diferente no Pantanal, onde a maior dificuldade foi controlar o acesso das pessoas à área afetada, que é muito extensa. “Pela preocupação de calamidade nacional, muitos queriam ajudar, mas sem estrutura e sem treinamento, [isso] se tornava até perigoso. O plano chega num momento oportuno para auxiliar como conduzir os atendimentos em episódios como esse”, explica.

O Plano

Assim como as pessoas, os animais também são vítimas de incidentes e é necessário que recebam a devida atenção, seguindo protocolos éticos, legais, sanitários, sociais e ambientais. Com o conteúdo do plano, espera-se que as ações de resgate de animais em situações de desastres em massa possam ser oficialmente reconhecidas e incorporadas à atuação dos órgãos e instituições responsáveis pelo atendimento a cenários de crise.

O resgate técnico de animais em cenários de desastres envolve planejamento e, ao mesmo tempo, exige celeridade. Para facilitar a conduta dos profissionais, o plano destaca oito passos a serem observados visando à saúde e o bem-estar do animal, especificando planos de resgate e acolhimento de bois, cavalos, porcos, coelhos, cães, gatos, aves, peixes e roedores domésticos. Envolve desde assistência no local, com água, alimentação, medicação e preparação do animal (alguns necessitam até de sedação) até o transporte e desembarque no destino, em abrigos temporários.

Na parte operacional, além de orientar sobre diagnóstico inicial, planos de ação, composição e reuniões de equipes, o plano também define prioridades e estratégias para assistência de animais. O documento aborda casos passíveis de eutanásia previsto em legislação e orienta a condução das perícias de local de crime, o que inclui coletar cadáveres, vestígios biológicos e químicos e preservar a cadeia de custódia, mantendo a idoneidade dos vestígios desde o seu reconhecimento e coleta até a sua utilização pela Justiça como elemento probatório.

A legislação pertinente e a contribuição da Medicina Veterinária Legal para esclarecer causas, dinâmica e autoria de crimes constam no documento, haja vista que animais vivos e mortos em situações de desastres podem representar informações importantes para a investigação policial e pericial. De forma complementar, abrange necropsia forense, medidas de biossegurança e equipamentos de proteção individual, imunização dos trabalhadores e voluntários, plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e zonas de trabalho. Trata também do Sistema de Comando de Incidente, estrutura hierárquica para organizar as atribuições e responsabilidades dos órgãos oficiais, bem como suas atuações durante o atendimento a um desastre.

O plano vai além e descreve como deve ser o sistema de documentação para atendimentos médico-veterinários na rotina de abrigos temporários para animais resgatados, indicando como lidar com a destinação dos animais domésticos para lar temporário, adoção ou reintegração com o tutor.

Com informações do CFMV