O mercado pet tem se movimentado para expandir negócios principalmente na saúde animal. Depois do crescimento de novas redes na área veterinária, a criação de planos de saúde por empresas do setor deve também buscar esse caminho, que ainda está em amadurecimento.

Um bom exemplo é o Grupo Petlove, que lança uma campanha que marca a estreia oficial da Petlove Saúde, frente 100% voltada para a operação de convênios médico-veterinários da companhia. O novo filme, que terá veiculação em rede nacional, endereça, de forma leve e bem-humorada, a importância de “um plano para o que não estava nos planos”, fomentando a relevância dos planos de saúde pet para os tutores que desejam evitar surpresas no que diz respeito ao bem-estar de seus animais de estimação.

Idealizado pela CP+B, o filme traz uma narrativa divertida e reproduz uma emocionante cerimônia de casamento. No vídeo, inesperadamente, o cãozinho dos noivos acaba por engolir as alianças de forma acidental. Uma situação que, certamente, não estava nos planos dos tutores. Tudo termina bem, é claro, quando o pet vai ao médico-veterinário. A comunicação é finalizada com um álbum de fotografias que traz, entre as lembranças do dia especial, uma imagem do raio-x do peludo com a imagem do anel que foi ingerido.

A campanha “O plano para o que não estava nos planos” tem lançamento para dia 07 de outubro com veiculação, dentro da grade da TV Globo, inclusive no último episódio da novela Pantanal e durante a estreia da novela Travessia.

Veja, em primeira mão, o vídeo da campanha:

