A cada dia, a importância da relação dos pets e os seres humanos ganha mais destaque na mídia e em ações de publicidade. E não é por acaso que as empresas estão aproveitando para atrair os tutores com mimos para seus melhores amigos. O mercado pet tem crescido mesmo na crise – e todo mundo quer aproveitar esse potencial. O bom é que muitas campanhas estão ligada a ajudar os animais.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | INSTAGRAM

O Outback, por exemplo, anunciou que vai tornar o Dia do Amigo mais especial e comemorar de um jeito bem diferente: durante uma semana, de 19 a 25 de julho, a marca de temática australiana irá presentear os ‘aumigos’ com uma coleira customizada. O item acompanhará os pedidos dos combos especiais da promoção. A ação acontece exclusivamente no delivery, via iFood, enquanto durarem os estoques.

Segundo a diretora de Marketing da marca no Brasil, Renata Lamarco, apesar de o isolamento privar as pessoas de estarem com os amigos, os pets foram fundamentais para suprir essa falta em todos os momentos.

“Queremos reconhecer aqueles que estiveram com a gente, fiéis e sempre dispostos a nos divertir. Por isso, neste Dia do Amigo, quem ganha o presente do Outback é o cãozinho, nosso melhor aumigo!”, afirma.

A data já é celebrada há muitos anos pelo Outback, incentivamos a comemoração do dia com a galera no restaurante, por meio de promoções e campanhas. “Com essa lógica, neste ano, não poderíamos fazer diferente. Nossos cachorros são com certeza nossos maiores companheiros e tiveram um grande papel ao nosso lado durante os últimos tempos!”, completa Renata Lamarco.

Os combos criados especialmente para a ação são: Cãobo Ribs (Ribs on The Barbie + Iced Tea de 500ml) e Cãobo Wings (Super Wings + 1 Growler de 1L de Chopp Brahma), por R$ 89,90 cada. O cliente ainda poderá escolher o tamanho da coleira exclusiva e produzida em parceria com a Meu Au Au, disponível em P, M e G. Cada combo dá direito à uma coleira.

O Outback tem em seu DNA o espírito pet friendly. Hoje 15 restaurantes da rede têm espaços separados e especiais para recepção de clientes com cães, com todos os protocolos de higiene. A expectativa é ampliar esse número ainda este ano. A lista completa de restaurantes e informações adicionais podem ser conferidas no https://www.outback.com.br/destaque/pet-friendly/

https://www.instagram.com/p/CRWlJa7HsG9

Campanha de adoção

Para quem ainda não tem um melhor amigo canino haverá a oportunidade de encontrar seu ‘match’ na campanha de adoção em parceria com a Petz. Durante toda a semana, fotos de cãezinhos em busca de uma família estarão no hotsite da ação para que as pessoas possam encontrar um ‘aumigo’ de verdade. Quem quiser conhecer os cãezinhos disponíveis para adoção pode acessar www.outback.com.br/diadoamigo e verificar os detalhes. Além disso, o hotsite também traz indicações de ONGs por cidade para que as pessoas possam conhecer o trabalho das instituições mais próximas.

O Burger King não ficou atrás

Já o BK anunciou, na semana passada, que desenvolveu uma linha exclusiva para os cães. Exatamente! Você não leu errado! O Buger King lançou uma edição limitada Dogpper, uma versão da sua famosa carne grelhada em biscoitos para cachorros.

A empresa informou que a novidade tem como objetivo oferecer aos cachorros a oportunidade de experimentar o sabor de grelhado no fogo como churrasco, característico do BK. Assim, eles não precisam mais ficar babando e com “cara de pidão” enquanto seus tutores se deliciam.

O Dogpper é feito exclusivamente para o consumo de cães e carrega o sabor único do BK em sua receita. O item estará disponível para vendas no delivery no Burger King, com valor de R$5,50 no combo e R$7,90 avulso.

“O BK tem como posicionamento inovar para promover ao público as experiências mais divertidas e inesperadas. Dogpper permite que os doguinhos também se deliciem com o sabor de ‘grelhado no fogo como churrasco’ que só o Whopper tem. Além disso, nos unimos à Petlove, para garantir a continuidade de projetos importantes para a causa pet.”, explica Juliana Cury, Diretora de Marca de Burger King no Brasil.

O Dogpper estará disponível nas vendas de combos promocionais ou adicionado em qualquer pedido nos principais aplicativos de entrega – Uber Eats, Rappi, Ifood, e, no recém-lançado delivery próprio do BK.

Cães no atendimento?

Para o lançamento, o Burger King apresenta uma campanha, desenvolvida pela DAVID, nos moldes de suas já tradicionais campanhas feitas com consumidores nos restaurantes, mas agora com cães no lugar dos humanos. Na peça, os pets falam sobre o sofrimento de querer comer um Whopper e não poder, além de celebrar a chegada do biscoito Dogpper. Além do vídeo oficial, que será veiculado nas redes sociais do BK, a rede vai mostrar os bastidores da gravação, por meio de um making off, que foi elaborado em parceria com a Petlove e que traz cãezinhos de diversas raças, tamanhos, cores e vira-latas também – inclusive um símbolo brasileiro: o caramelo.

Boa ação

Além disso, BK se une à Petlove, maior plataforma online de produtos e serviços para pets, para a realização de doações para ONGs voltadas ao resgate e reabilitação de cachorros e gatos em situação de maus-tratos e abandono (Casa dos Bulls e Amigos de São Francisco).

As marcas irão doar R$120 mil reais para duas organizações que atuam no amparo de pets em condição de vulnerabilidade, no suporte à saúde, bem-estar, gerindo processos de adoção responsável, entre outras iniciativas. Os projetos contemplados serão Amigos de São Francisco (@amigosdesaofrancisco) e Casa dos Bulls (@casadosbulls). Para quem deseja aderir a esse movimento, basta acessar os aplicativos de entrega e comprar um Dogpper para os seus filhos patudos.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | INSTAGRAM

SERVIÇO

Dia do Amigo Outback

De 19 a 25 de julho

Brinde: Uma coleira personalizada exclusiva Outback, nos tamanhos P, M ou G.

Combos:

Cãobo Ribs (Ribs on The Barbie + Iced Tea de 500ml) – R$ 89,90

Cãobo Wings (Super Wings + 1 Growler de Chopp) – R$ 89,90

Exclusivamente para pedidos pelo iFood enquanto durarem os estoques. Cada combo dá direito à uma coleira