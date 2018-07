Todos os cães são maravilhosos, mas sou suspeito em falar sobre o labrador. Tenho cinco cães dessa raça e eles são muito queridos, capazes de mudar a vida de uma família de forma incrível. Quem leu o livro Marley & Eu ou viu o filme sabe muito bem como esse animal é feliz por natureza.

Nem todos podem ter um animal desse porte. São cães que precisam de muito espaço e não suportam ficar sozinhos. Além disso, precisam muito gastar energia com brincadeiras e caminhadas, já que têm tendência a ficarem obesos. Sente muito calor e adoram água – o que está ligado diretamente à sua origem.

Esse aí não é da Dilma... É o meu cometinha, o Halley. Um lindo e carinhoso labrador amarelo CRÉDITO: FÁBIO BRITO/AE

A raça surgiu na província conhecida como Terra Nova e Labrador, no Canadá, mas foi no século 19, na Inglaterra, que se popularizou. São cães adoráveis, com um perfil amável, leal e alegre – uma boa escolha dos pais que procuram um cão brincalhão e bom companheiro para o lar. Aliás, brincar de buscar objetos é o passatempo preferido desse pet, por isso é chamado de retriever (termo inglês para recuperador).

Suas características físicas e seu comportamento de sempre pronto para o que der e vier também fizeram dele um ótimo aliado do homem em caçadas. Sua pelagem densa possui duas camadas de pelos, servindo quase como um isolante térmico e impermeável para sua tarefa de buscar animais abatidos nas águas geladas britânicas. Até mesmo a sua cauda, chamada de “cauda de lontra”, serve como uma espécie de leme para direcioná-lo ao local em que deseja ir.

As suas aptidões para caçadas não param por aí: a sua forma de pegar objetos é diferenciada. Sua mordedura é conhecida como “boca doce”, porque tem como qualidade uma mordida leve, para não machucar as aves recuperadas com os dentes. Outros pontos relevantes são suas patas e seu faro. Entre os dedos há uma pequena membrana que forma uma ligação entre eles, o que assemelha o membro com as nadadeiras de patos. Já o seu faro é apuradíssimo, tanto que esses cães são utilizados pela polícia e pelos bombeiros para encontrar drogas e localizar pessoas desaparecidas em escombros.

Um problema de saúde comum da raça é a displasia coxofemoral. A doença é hereditária, causada por uma má-formação da articulação da bacia com a cabeça do fêmur. Com o tempo e com a contribuição de fatores ambientais e de nutrição – principalmente a obesidade –, pode haver o desgaste ainda maior da cartilagem que recobre o osso na região, causando muita dor e até a impossibilidade de andar.

Como são muito brincalhões, gostam de pular e são bem fortes, filhotes dessa raça não são indicados a idosos. Mas o labrador reúne características que o credenciam para o adestramento, como a paixão pela companhia dos donos, inteligência, um grande apetite e uma energia que parece não ter fim – principalmente quando pequenos. Em razão disso, essa espécie também é considerada uma excelente opção para treinamento de cães-guia para cegos.

Ao ganhar um filhote de labrador, a presidente Dilma terá mais um companheiro para todos os momentos – difíceis e felizes. Mas fica aí a dica de que não é muito legal dar de presente um animal sem saber se a pessoa que irá recebê-lo realmente tem um grande desejo em tê-lo e condições de cria-lo. Mais importante ainda, é preciso saber se ela tem a consciência de sua responsabilidade como dono. Filhotes são lindos e apaixonantes, mas crescem e são seres que têm necessidades, dependem do proprietário, dão despesas e podem viver por mais de 15 anos.

Veja também:

SAIBA MAIS

Nome da raça: retriever do labrador

Grupo: 8 – cães d’água, levantadores e retrievers

Origem: Canadá

Comportamento: cães dóceis, leais, equilibrados, brincalhões e carentes por companhia

Pelagem: curta e densa

Cores: amarela, chocolate e preta

Inteligência: alta

Porte: médio – de 54 a 57 cm

Doenças comuns: obesidade, displasia, otites e dermatites

Tempo de vida: de 14 a 17 anos.

Peso: 30 kg, em média

Particularidades: ótima capacidade de adaptação e apaixonado por água e bolinha

Donos famosos: Bing Crosby e François Mitterrand