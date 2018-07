Essa eu não resisti.

O vídeo abaixo mostra a paciência, o amor, o companheirismo e a dedicação na relação de um cão e o seu melhor amigo: um menino.

O pequeno Arthur, de pouco mais de um ano, caminha com o seu cão Watson, de 12 anos. O garoto passa por uma poça d’água e não resiste: solta a coleira delicadamente no chão para brincar com a água parada. O seu melhor amigo o espera de forma paciente enquanto o menino se diverte.

Muito bonito!

