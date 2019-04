Que tal levar o seu melhor amigo para um passeio numa cidade totalmente dedicada ao universo pet?

O Center Norte promove, nos dias 27 e 28 de abril, mais uma edição da Petópolis, a primeira cidade pet do país. Com entrada gratuita, o evento acontecerá na praça de eventos localizada na área externa do Shopping e contará com uma intensa programação, com muitas atividades, diversão e prestação de serviços para os mascotes e seus tutores, que também poderão conferir as novidades das principais marcas do universo pet, com destaque para acessórios sustentáveis e comidinhas orgânicas e saudáveis.

Fabiana Teixeira, gerente de marketing do empreendimento, reforça que o Center Norte está atento ao constante crescimento do setor pet. Atualmente, o Brasil tem uma população de 52,2 milhões de cachorros e 22,1 milhões de gatos, ocupando a terceira maior posição do mundo em faturamento do mercado pet, de acordo com dados da Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Há alguns anos, o Center Norte é pet friendly e permite o acesso de cães e gatos, com coleira e guia, em suas áreas comuns. A fim de contribuir para a inclusão dos animais de estimação nos momentos de entretenimento e lazer das famílias, criamos, em 2016, a Petópolis. O evento vem crescendo e ganhando novos parceiros. Esta será a maior edição e ocupará uma área de aproximadamente 4 mil m² na praça de eventos externa. Sem dúvida, promete ser um grande sucesso, superando os anos anteriores”, afirma Fabiana.

A Petópolis não é só para os visitantes que já têm cães ou gatos, mas também para aqueles que pretendem aumentar a família. Uma das principais atrações é o Evento de Adoção em parceria com o Instituto Luisa Mell, que atua principalmente no resgate de animais feridos, em situação de risco ou em recuperação. Nesta edição, os interessados em adotar um pet deverão passar por uma entrevista prévia, que será realizada nos dias 25 e 26 de abril, das 16h às 22h, no Center Norte. Serão distribuídas 100 senhas de atendimento em cada dia por ordem de chegada. Aqueles que forem aprovados, terão prioridade para participar do Evento de Adoção no sábado, 27 de abril, das 11h às 18h.

Vale ressaltar que o viés solidário e de cunho social da Petópolis vai além da adoção de animais. “Durante o evento, vamos promover a arrecadação de ração, que será integralmente doada para o Instituto Luisa Mell. Além disso, incentivamos a doação de sangue canino, que pode ser feita por pets com idade entre um e sete anos, pesando no mínimo 25kg. Os tutores interessados em participar da campanha receberão todas as instruções no local”, explica Fabiana.

Guia de atrações – Petópolis 2019:

Ø Boutique PetQue: Moda pet (vestidos, camisas, calças, pijamas, moda praia, entre outros) by Elite Moda Pet.

Ø HospitalPet: Veterinários do Hospital Veterinário Santa Inês darão orientações aos visitantes sobre doenças como câncer de mama, obesidade, problemas odontológicos, além de falar sobre a necessidade da prevenção, vacinação e castração.

Ø Pet Bakery: A Padaria Pet apresentará amplo cardápio de comidinhas diferenciadas e saudáveis para os pets.

Ø HosPet: Especialistas do Hospital Veterinário Santa Inês darão orientações e dicas referentes à prevenção de doenças e uso correto de medicamentos, além de avaliação gratuita dentária para os pets.

Ø Pet Park: Playground com obstáculos de salto simples, túnel, mini labirinto e plataformas, onde os pets e seus tutores poderão brincar juntos.

Ø Mercadão: Venda de acessórios, brinquedos, coleiras e produtos diversos para pets da Bark Staff.

Ø Pet-Sórios: A marca Arte & Cão vai apresentar e comercializar produtos e acessórios artesanais (feitos à mão).

Ø Campus Pet: Diversos profissionais ministrarão palestras durante o sábado, 27 de abril, abordando temas relacionados ao universo pet.

Ø Food Pet: PetBamboo apresentará algumas novidades e produtos sustentáveis para os animais de estimação. O grande destaque será o lançamento de coleiras feitas com garrafa pet.

Ø Pet Museum: Espaço que contará as histórias dos pets mais famosos do mundo.

Ø Restaurante: Marca Pet Delícia promoverá degustação e venda de alimentos 100% naturais para cães e gatos.

Ø Salão de beleza Ka-Soho: Espaço de estética para os pets, com serviços de pelagem, penteados e aplicação de laços e acessórios.

Serviço – Petópolis 2019

Data: 27 e 28 de abril (sábado e domingo)

Horário: Das 12h às 20h

Evento de Adoção: 27 de abril (sábado) – Das 11h às 18h

Local: Praça de Eventos Externa – Estacionamento ao lado do Shopping Center Norte (cruzamento entre a Av. Otto Baumgart e a Travessa Simis)

