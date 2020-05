No sábado (23/5), às 16h, será realizada no perfil do Instagram do Totos da Teté (@totosdatete), com o apoio do blog Conversa de Bicho (@conversadebicho), uma live comigo sobre o trabalho “Do Cinza à Cor“, que foi um projeto fotográfico e de pintura que demonstra a relação de amizade entre moradores de rua, carroceiros e seus animais. Nasceu da exposição de mesmo nome, que teve como objetivo trazer um olhar diferente sobre um dos pontos que passam despercebidos por muitos de nós.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM

A mostra foi resultado da captação de dezenas de imagens, sendo 30 obras fotográficas escolhidas em P&B (feitas por mim) e transformadas em 30 novas pinturas coloridas pelas mãos do artista Marcos Farrell, para demonstrar a existência da emoção nas cores.

O intuito das imagens foi o de estimular a reflexão sobre a condição e a relação recíproca de companheirismo e proteção entre o homem e o animal no contexto dos grandes centros urbanos.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER | INSTAGRAM