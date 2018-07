Mais uma novidade para quem é amante dos animais.

Gilberto Miranda, um dos mais respeitados e reconhecidos treinadores de animais, começa a dividir algumas das suas experiências no blog Conversa de Bicho, do jornalista Fábio Brito, ensinando como entender melhor os animais e trazendo dicas de adestramento e de comportamento dos pets.

POR GILBERTO MIRANDA

Como as coisas caminham de um ponto ao outro extremo em tão pouco tempo. No domingo, acordei feliz, tranquilo e cheio de vontade de curtir o dia em casa com a família e meus animais. No fim da tarde, eu recebi a visita de um amigo, para quem eu fiz questão de apresentar a Lara, a minha papagaia querida.

Ela estava radiante, falante e alegre. Tudo ia muito bem até o momento em que ela resolveu sair voando, para bem longe, como jamais havia feito. Como estava escurecendo, ela desapareceu em poucos segundos no meio das árvores da mata que fica aqui próximo.

O meu coração quase saiu pela boca e uma tristeza profunda tomou conta de mim. Naquele momento, a minha amada Lara havia desaparecido e, com ela, uma amizade de 8 anos entre nós.

Como sei que à noite os pássaros não voam, resolvi esperar pela manhã para tentar encontrá-la. Fiquei muito preocupado com o seu bem-estar, pois ela nunca dormiu fora de casa.

Falei com algumas pessoas sobre o acontecido e uma delas me disse: se fosse eu, jamais voltaria e aproveitaria a liberdade! Fiquei muito triste. Antes de dormir, fiz uma longa oração ao meu Deus pedindo a sua ajuda e proteção a Lara.

Acordei às 5 da manhã e reiniciei minha busca. Coloquei-me a chamá-la e, de repente, ela respondeu. Estava no topo de uma árvore de uns 20 metros de altura, em uma pequena reserva da Mata Atlântica, perto de casa.

Um funcionário subiu na árvore para tentar o resgate, mas, ao vê-lo se aproximar, imediatamente alçou voo para a direção oposta. Gelei… Fiquei apavorado com a ideia de que ela fosse embora mais uma vez. A Lara estava em um mundo totalmente verde, com centenas de árvores e um pequeno córrego ao seu lado.

Para a minha alegria, ela deu meia volta, em pleno voo, veio em minha direção e pousou em meu braço. Eu não acreditei no que estava acontecendo. Ela não parava de falar e cantar! Não parei de beijá-la e abraçá-la o tempo todo. Um momento mágico e inesquecível!

Parecia que ela queria me falar, talvez, do medo da noite que passou fora na escuridão longe de casa – e eu da noite mal dormida. Eu não consegui pregar os olhos temendo pela segurança dela e sentindo a sua ausência.

A Lara tem asas para voar e teve a liberdade de escolha de ir embora, mas resolveu ficar… O que dizer de uma criatura como essa? Amor, paixão, querida, única? Sou apaixonado por ela!

Obrigado meu Deus, em quem tanto creio e amo, por ter respondido às minhas orações e às de pessoas tão especiais que se juntaram a mim nesse momento. Obrigado por colocar a Lara na minha vida e no meu caminho. Espero poder continuar compartilhando da convivência dela e dos outros seres tão especiais sob a minha responsabilidade. Pensando melhor: quem sabe o Senhor me colocou sob as asas e as patas desses queridos animais?!

