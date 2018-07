Nesta época de Natal e Ano-novo os animais sofrem com o barulho durante as comemorações. Uns se assustam, outros ficam nervosos, sem contar aqueles que fogem e sofrem atropelamentos por causa do medo. Estes são alguns dos problemas causados por conta das longas queimas de fogos de artifício.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK TWITTER

Ouça o programa Conversa de Bicho na Rádio Estadão às 10h45, nas segundas, quartas e sextas-feiras.

No réveillon, estimativas do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e de hospitais veterinários revelam que o número de cães perdidos na cidade nesta época e acidentados chega a aumentar cerca de 30%.

Ouça algumas dicas no bate-papo sobre o assunto com o especialista em comportamento animal e zootecnista Renato Zanetti, entrevistado do programa Conversa de Bicho, da Rádio Estadão (92,9 FM), que vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h50.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK TWITTER