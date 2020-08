Que o cenário econômico sofreu um grande impacto com a pandemia não é segredo para ninguém, mas como será daqui para frente e como trabalhar nessa realidade no mundo veterinário?

Para responder a esta e a outras perguntas, a Fundação Getulio Vargas, através do programa FGV In Company, vai oferecer gratuitamente, a partir do dia 26 de agosto, o programa Momento Vet – Como administrar seus próximos 180 dias, voltado exclusivamente para médicos veterinários.

Para se inscrever (https://tinyurl.com/MomentoVet-SM) é necessário preencher também o número do CRMV para comprovação de que se trata de profissional formado em Medicina Veterinária.

Com o apoio da Anclivepa Brasil – Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, e da Mars Petcare, o programa visa potencializar a capacitação do profissional veterinário por meio de quatro encontros online. Além disso, os participantes poderão fazer até duas sessões de mentoria com os professores da FGV, de acordo com o perfil deles.

Para o professor da FGV, Pérsio Talarico, é importante os profissionais se modernizarem tanto para fazerem frente aos novos hábitos dos consumidores, mas também no que tange ao gerenciamento do negócio. “O tamanho, a complexidade e os desafios do mercado veterinário estimularam a FGV em criar e oferecer esse programa inédito no Brasil”, conclui.

O Momento Vet prevê complementar a formação executiva dos profissionais veterinários com foco em Administração de Empresas. Ao todo, serão quatro encontros via online, com duração de 40 minutos. O objetivo é desmistificar os conceitos de planejamento mercadológico, financeiro, organizacional e principalmente auxiliá-los em tarefas do dia a dia, como fluxo de caixa, seleção e contratação de pessoas, diversificação de atividades, segmentação de público, mercado e produtos, entre outros.

“A Anclivepa Brasil em constante compromisso com a classe médica-veterinária reforça sua missão de proporcionar o aprimoramento, a valorização e a dignidade ao médico-veterinário, através de ações e suporte na área de gestão de negócios firma uma importante parceria para início de uma jornada de conhecimento executivo da classe. Essa ação é reforçada com todo apoio da Mars Petcare que não podemos deixar de exaltar seu brilhante compromisso por meio da WALTHAM Petcare Science Institute”, explica o Dr. Saliem Sayegh, presidente da Anclivepa Brasil.

“Apoiar a qualificação de profissionais da classe veterinária reforça nosso compromisso com a credibilidade, qualidade e conhecimento, além do desenvolvimento profissional desse público que é tão importante para a gente”, afirma José Carlos Rapacci, presidente da Mars Petcare no Brasil. “Ainda mais com o endosso de duas grandes parceiras como a FGV, uma das instituições de ensino mais renomadas do país, e a Anclivepa”, completa.

Os profissionais que participarem do programa receberão um certificado da FGV e da Anclivepa BR.

As datas e temas dos encontros virtuais serão:

26/08 (20h): Abertura – Professor Dr. João Lins, Diretor da FGV

Finanças – Como reestruturar seus planos e fluxo de caixa, com o professor Fábio Gallo, da FGV

27/08 (20h): Pessoas – As relações e vínculos trabalhistas diante do novo cenário, ministrado pelo professor da FGV, Prof. Dr. Edemarson Mota

31/08 (20h): Mercado – Como reorientar a administração do seu negócio, com Prof. Pérsio Talarico, da FGV

01/09 (20h): Organizacional – Interpessoal: o agir e o reagir do líder e de seus liderados, ministrado pelo professor convidado da FGV e CEO do G100 Américas, Rodrigo Romero.

