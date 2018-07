Uma festa “julina” animal, com direito a “cãodrilha” e tudo mais, promete agitar os bichos e os donos no Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo (CCZ-SP) no dia 13 de julho, das 10h às 16h.

A Festa de Adoção “Arraiá Mundo Melhor – onde adotar e reciclar é o bicho” foi programada para estimular de forma divertida a adoção de cães e gatos que vivem no CCZ e mostrar como a presença de um companheiro pet pode fazer bem à vida das pessoas.

A “Cãodrilha” contará com a participação de funcionários, voluntários e cães disponíveis para adoção, que estarão vestidos a caráter. Os visitantes também poderão se divertir nas barraquinhas de jogos julinos com brindes voltados à sustentabilidade, assistir a peças teatrais e desfiles de animais.

“Um ambiente saudável depende de atitudes capazes de transformar o mundo. São pequenas ações individuais que fazem a diferença: adotar um animal, ajudar o próximo, respeitar a natureza, ter hábitos saudáveis, reciclar o lixo, economizar água e luz. Fazer a sua parte é construir um futuro melhor”, afirma a gerente do CCZ, Rosane Correa de Oliveira.

No CCZ de São Paulo há atualmente cerca de 500 animais – entre cães e gatos – disponíveis para adoção. São diversos animais Sem Raça Definida (SRD), de pelagem curta, longa, filhotes, adultos, idosos, de todas as cores e alguns com deficiência física, o que não os impede de interagir e dar muito amor às pessoas. Todos são imunizados com vacina específica da espécie e antirrábica, castrados, microchipados, tratados contra pulga e carrapato e vermifugados.

Para adotar um animal é necessário ter mais de 18 anos, levar coleira e guia para os cães, caixa de transporte para gatos e documentos pessoais como CPF, RG e comprovante de residência. A taxa pública referente à adoção é de R$ 16,20 e o Registro Geral Animal (RGA) é emitido na hora.

Os novos proprietários receberão também informações sobre guarda responsável e demais orientações que serão fornecidas pelos funcionários do CCZ. O processo de adoção contribui para a redução do número de animais abandonados nas ruas, prevenindo agressões, acidentes de trânsito, maus tratos e crueldade.

SERVIÇO:

Festa de Adoção “Arraiá Mundo Melhor”

Data: sábado, 13 de julho de 2013

Horário: das 10h às 16h

Local: Centro de Controle de Zoonoses – Rua Santa Eulália, 86 – Santana (referências: Campo de Marte e estação Carandiru do Metrô)

