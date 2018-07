Quer se divertir e ter um dia animal?

No domingo, dia 30 de outubro, será realizada a “Festa do Dia Mundial Do Animal – encerrando o mês dos animais”, das 14 às 20 horas, na Casa das Caldeiras, zona oeste da capital paulista. O evento também marca o lançamento do Calendário Celebridade Vira-Lata 2017, que traz fotos e a história de cada um dos 12 cães sem raça definida que tiveram oportunidade de ter uma adoção feliz.

Divulgação

No dia, será possível ver exposições de arte (inspirada em animais), assistir palestras (diversos temas), comprar itens no bazar de ONGs e empreendedores pet friendly, saborear comidas veganas, aprender no workshop de terapias complementares, além de atividades cooperativas para crianças.

Para encerrar, os visitantes poderão ver de perto o show da escola de samba Águia de Ouro, que em 2017 apresentará o enredo “Amor com amor se paga – uma história animal”. A escola não utilizará nenhum material de procedência animal em suas fantasias.

Este é o quarto ano consecutivo do encontro. A cada edição, os organizadores buscam incluir mais entidades de proteção animal e empresas do mercado pet e veganas. Estarão presentes: Natureza em Forma, Rancho dos Gnomos, Projeto Segunda Chance, Adote um Gatinho, Desabandone, Amigos de São Francisco, Mundo Gato, Casa de Cãoridade, Sociedade Vegetariana Brasileira e Surya Solidária.

“O objetivo desse encontro é reunir amantes de animais para celebrar seu amor, se informar e conscientizar sobre a relação da sociedade com animais”, explicaLuli Sarraf, organizadora da festa e idealizadora do Projeto Calendário Celebridade Vira-Lata.

O Calendário Celebridade Vira-Lata está na 8ª edição e já beneficiou com a castração 8.839 animais de famílias carentes.

Serviço:

Festa do “Dia Mundial Do Animal e

Lançamento: Calendário Celebridade Vira-Lata 2016

Data: 30 de outubro

Horário: das 14h às 20h

Local: Casa das Caldeiras

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 2000 – Pompéia

Entrada Gratuita Haverá arrecadação de doações de ração no local

PROGRAMAÇÃO

Exposições de Arte: da Celebridade Vira-Lata, Pet Art Crew, Daniel Bazco, Simone Siss, Dan Mabe, Daniel Carvalho, Felipe Bit

Música: Dj e modelo Giulia Henne – das 14 às 18:30h / Escola de Samba Águia de Ouro – encerramento – 19h

Gastronomia Vegana: Casa da Coxinha Vegana, Bem – te – Vegan, Paladar Vegano, Mun,

Infantil: Mesa de recreação, jogos cooperativos, contação de histórias

Animais: São bem-vindos, uma vez que se trata de um evento para humanos que amam animais, porém, o evento é direcionado para o público humano. Solicita-se que leve apenas animais bem socializados com pessoas e outros animais. A utilização de guia é obrigatória, assim como focinheira para animais de grande porte e o recolhimento das fezes dos animais. Durante o show da escola de samba os animais não serão permitidos no local.

Palestras:

14h15 – Resultados Celebridade Vira-Lata – Luli Sarraf – Fundadora da Celebridade Vira-Lata

14h30 – Nutrição Vegetariana – Dra. Paula Gandin – Nutricionista

16h00 – Castrações da Prefeitura de SP – Dra Monica Maria de Almeida – Médica Veterinária do CCZ/SP

16h30 – Mutirões de Castração – Dra Katia Chubaci – Médica Veterinária especializada em medicina do coletivo

17h00 – CED – Captura Esterilização Devolução – Eduardo Pedroso – Fundador da Bicho Brother

17h20 – Notícias do Santuário – Marcos e Silvia Pompeu – Fundadores do Santuário Ecológico Rancho dos Gnomos

Workshop de Terapias Complementares para Animais

15h – Plantas medicinais – Diego Mortele – farmaceutico, sócio-fundador da Green Ativos

16h – Terapia de cristais – Andreia Freixada – bióloga, sócia fundadora da Biofauna

17h – Plantas medicinais – Diego Mortele – farmaceutico, sócio-fundador da Green Ativos

