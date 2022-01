Apaixonados por pastores alemães terão a oportunidade de ver de perto os melhores animais e criadores da raça na Primeira Exposição de Estrutura e Criação de Pastores Alemães do Núcleo Paulo Vetter (NPV), que será realizada na cidade de Mairiporã (SP), no dia 29/1 (sábado), das 9h às 17h.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | INSTAGRAM

O evento faz parte da primeira etapa do Campeonato Paulista do Clube Brasileiro de Pastor Alemão (CBPA), com o reconhecimento da Confederação Americana de Pastores Alemães (COAPA) e a União Mundial das Associações de Pastores Alemães (WUSV).

Criadores de cães pastores alemães de várias partes do Brasil devem se reunir para apresentar seus cães aos juízes, que os qualificarão, ranqueando para o campeonato. São mais de 100 cães inscritos, vindo de estados como São Paulo, Minas Gerais, Curitiba, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará.

Em virtude de idades diferentes, sexo, pelagens e exames realizados, a exposição será divida em diversas categorias. Será avaliada desde a estrutura do cão, quanto a sua formação anatômica, até a sua atitude e temperamento através do seu comportamento em pista, em seus deslocamentos, na sua condução com e sem guia. Também vão ocorrer provas de proteção, tiro, capacidade física, entre outros atributos que serão avaliados pelo juiz.

Como por princípio esses campeonatos buscam o melhoramento físico, psíquico, emocional e de saúde dos cães, também são avaliados, nas idades específicas, as suas construções articulares de quadril e cotovelos (displasia), dentição, mordedura, testículos, entre outros atributos. Essa avaliação servirá para notificar criadores e não permitir que um cão que venha a apresentar problemas genéticos venha a se reproduzir.

“Além de o público poder apreciar uma grande quantidade de cães pastores alemães e estarem juntos aos melhores canis do Brasil, teremos a participação de um juiz internacional de alto gabarito na exposição, trazendo uma bagagem de conhecimento incrível a todos”, explica João Tadeu de Castro Silva Filho, diretor de Criação do NPV e criador do Canil Diamantes da Serra.

João Tadeu se refere ao equatoriano Roberto Caputi, presidente da Confederação Americana de Cães Pastores Alemães (COAPA), presidente da ACOA Ecuador e membro diretor da WUSV (Alemanha) será um dos profissionais convidados para avaliar os animais. O juiz Émerson Leite, um dos mais atuantes juízes brasileiros, ficará a cargo das provas de seleção.

A entrada na Primeira Exposição de Estrutura e Criação de Pastores Alemães do Núcleo Paulo Vetter é gratuita. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Mairiporã e da QFARO, plataforma de filhotes, produtos e serviços pet.

Além de ver os cães da exposição e do campeonato, os visitantes também poderão assistir a demonstrações de adestramento, apresentação de cachorros farejadores de entorpecentes e explosivos, e as novidades das empresas do setor pet, podendo adquirir produtos e serviços, se desejar. Artesões locais também farão o comercio de suas artes. Já para a alimentação, o visitante poderá comprar dos vários food trucks que estarão no evento.

Será permitida a entrada de cães com guias e coleiras, com exceção nas áreas sinalizadas para a participação dos cachorros do campeonato. Para aqueles que ainda não têm um pet, o evento contará com uma feirinha de adoção de animais. A exposição também tem como objetivo angariar rações, que serão destinadas a causa animal de Mairiporã. Os visitantes poderão fazer a entrega da ração que desejar doar no local. A expectativa é que o evento conte com mais de mil visitantes.

SERVIÇO:

Primeira Exposição de Estrutura e Criação de Pastores Alemães do Núcleo Paulo Vetter (NPV)

Local: Estádio Municipal Laudemiro de Oliveira Nascimento, localizado na Estrada do Rio Acima, S/N – Rio Acima – Mairiporã/SP.

Horário: 9h às 17h

Entrada: gratuita

Apoio: Prefeitura de Mairiporã, CBPA e QFARO.

Realização: Núcleo Paulo Vetter (NPV)

