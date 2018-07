Este fim de semana promete ter boas atividades para quem gosta de animais.

Donos de pets podem participar de uma palestra gratuita de “Primeiros Socorros Para Cães e Gatos”, oferecida pela pedagoga e veterinária Gabriela Muniz Ferreira Giraldi. O encontro é promovido pela ONG Cão Sem Fome, em parceria com a profissional.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Fotos: Johnny Duarte/Divulgação

A palestra será neste sábado, (28/3), a partir das 9 horas, no Centro Médico Veterinário Lins (Avenida Lins de Vasconcelos, 1988, Vila Mariana). Terá duração de uma hora e serão abordados os temas mais comuns que atingem esses animais, como atropelamento, convulsões, engasgos, envenenamentos, desmaios e queimaduras. Não é necessário idade mínima ou escolaridade básica.

“A ideia é demonstrar ao dono como agir em momentos de acidentes, para que ele consiga identificar o sofrimento e manter a calma, além de garantir a qualidade de vida do melhor amigo”, explica a médica-veterinária Gabriela.

As restrições são o número de vagas, 20 por período, e a doação de 1 quilo de ração e 1 litro de desinfetante, que serão repassados para a ONG Cão Sem Fome. Informações pelo (11) 5572-9959.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Já para aqueles que desejam ter um amigo de quatro patas, não pode perder a oportunidade neste domingo. Para estimular e aumentar o número de adoções, o Morumbi Shopping promoverá, no dia 29/3, uma nova edição de seu projeto Adote Um Vira-Lata.

A 12ª edição do evento acontece em parceria com a ONG Clube dos Vira-Latas, das 11 às 18 horas, no estacionamento do Piso G4. Terá sorvetes da Ben&Jerry’s e pôsteres temáticos da Urban Arts para apaixonados por cães.

Nesse mesmo dia, o shopping lançará um site, chamado DogModels, com ensaios fotográficos divertidos de cães (veja mais aqui).

Quem quiser levar um companheiro para casa deve ter mais de 21 anos, apresentar documento com foto, comprovante de residência e também passará por uma entrevista com os responsáveis da organização, que irão instruir sobre os cuidados e procedimentos necessários. Todos os cães que participarão do evento estão devidamente castrados, vacinados e vermifugados. O Adote um Vira-Lata já encontrou novos lares para mais de 160 animais.

Os visitantes que também abraçam essa causa, mas não podem levar um dos cãezinhos para casa, poderão doar no dia do evento ração, acessórios, produtos e itens variados.

Serviço

Palestra: Primeiros Socorros Para Cães e Gatos

Data: 28 de março, a partir das 9h.

Local: Centro Médico Veterinário Lins (Avenida Lins de Vasconcelos, 1988, Vila Mariana

Entrada: restrição de 20 vagas por período, serão 3 palestras, e a doação de 1 quilo de ração e 1 litro de desinfetante, que serão repassados para a ONG Cão Sem Fome. Não é necessário idade mínima ou escolaridade básica.

Mais informações: (11) 5572-9959.

12º Adote um Vira-lata no MorumbiShopping

Data: 29 de março, das 11h às 18h

Local: Estacionamento do Piso G4, próximo à Cia Athletica

Como adotar: Ter mais de 21 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência e realizar entrevista com responsáveis da ONG.

Endereço: Av. Roque Petroni Jr., 1089 – São Paulo/SP

Entrada: gratuita

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER