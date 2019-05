No dia 25 de maio, será realizada a quarta edição do Dia da AdoCÃO, no Mooca Plaza Shopping, um dos shoppings pet friendly da cidade de São Paulo. O evento, que acontece em parceria com a Ampara Animal, é uma iniciativa do Programa Pedigree Adotar é Tudo de Bom, que acaba de completar 10 anos no Brasil.

O Brasil tem hoje cerca de 52,2 milhões de cães e, segundo a Organização Mundial da Saúde, 20 milhões estão abandonados. “Estima-se que de 70% dos cachorros abandonados vivem em abrigos e 90% deles nunca terão um lar para chamar de seu. Ou seja, são números tristes que apontam para uma alarmante situação. Nós, como parte da Mars Petcare, temos como compromisso fazer um mundo melhor para os pets e queremos ajudar a mudar essa realidade. Para isso, acreditamos que educar sobre a posse responsável e incentivar a adoção consciente seja um caminho para concretizarmos esse propósito”, afirma Gabriela Faria, Gerente de Marketing de Pedigree no Brasil.

ONGs participantes e cães para adoção

O Dia da AdoCÃO, em São Paulo, contará com a presença de diversas ONGs ligadas à Ampara Animal – Associação das Mulheres Protetoras dos Animais Rejeitados e Abandonados – como a Bichos do Gueto, Adote um Amicão, Natureza em Forma, Kafofo da Kylvia e Patinhas Unidas.

Como parte de um dos pilares do programa – a posse responsável, todos os cães serão adotados já castrados e vacinados. Os interessados em dar um lar para os cães, além de passarem por uma entrevista de avaliação de perfil e assinar um termo de adoção, devem apresentar o RG e o comprovante de residência, ser ou estar acompanhado por um maior de 18 anos e realizar uma contribuição para as ONGs. Quem adotar um cãozinho ganhará, além de um melhor amigo, um Kit Adotante com alimentos Pedigree e um vale serviços da Pet Anjo.

Atrações

Em um contexto em que discursos de ódio, “fake news” e outros tipos de interações negativas tomam conta da web, no evento Pedigree lança Dog BOTs: uma tecnologia exclusiva, desenvolvida em parceira com a agência AlmapBBDO, para estimular as pessoas a compartilharem o bem na Internet e fora dela também. Dog BOTs transforma os cachorros em verdadeiros BOTs do bem, gerando mensagens positivas e disparando-as automaticamente pelas redes sociais. Composto por um teclado em escala ampliada, cada tecla contém um emoji (símbolo) que expressa uma emoção positiva e é acionado por meio das pisadas dos cães, que brincando tornam-se emissores do bem.

Além disso, a saúde dos cães ganha espaço importante no evento. Todos os animais adotados poderão passar pela unidade do Hospital Veterinário Pet Care, que estará presente com um time de Médicos-Veterinários conversando com os tutores sobre posse responsável e nutrição, realizando avaliação da saúde bucal e sobrepeso e exame para diagnosticar possíveis verminoses. Cães e tutores também poderão se divertir no Pet Park, um espaço de lazer e integração ao ar livre, com mais de 2 mil m² de área verde, que inclui um espaço de agility com obstáculos, rampas, túneis, parede de escalada, escadas e bastões.

Serviço | Dia da AdoCão Pedigree

Data: 25/05/2019 – Sábado

Horário: das 10h às 18h

Local: Estacionamento do Mooca Plaza Shopping (Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 – Mooca – São Paulo/SP)

Entrada livre e gratuita

