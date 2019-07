Para aqueles que quiserem se divertir no próximo domingo (14/7) com o seu cão podem aproveitar uma festa dedicada aos pets no ParCão do Jd. São Paulo, na zona norte da capital paulista.

O 4.º encontro dos ‘AUmigos’ do ParCão será promovido por empresas do setor pet, com o apoio do vereador José Police Neto.

Police foi o idealizador do projeto de espaços fechados com brinquedos em parques destinados aos melhores amigos. Existem ainda mais 15 ‘Parcão’ na cidade de São Paulo.

O ParCão do Jd. São Paulo fica na Praça Parque Domingos Luis, no metrô Jd São Paulo. O evento será realizado das 9h às 13h e contará com diversas atividades e distribuição de brindes.

Entre os serviços oferecidos, o cão poderá passar por uma avaliação e o tutor receberá orientações da equipe médicos-veterinários do Hospital Veterinário Santa Inês sobre obesidade, vacinas, castração, entre outras informações.

Os visitantes ganharão amostras para cachorros e gatos, aula sobre comportamento e adestramento da empresa Educa Cão, além de vales para banhos gratuitos em petshop da região. Haverá também desfiles para avaliar a melhor fantasia canina e sorteios de presentes especiais para os pets.

SERVIÇO:

Encontro dos AUmigos

Data: domingo, 14 de julho

Horário: das 9h às 13h

Local: ParCão do Jd. São Paulo – Praça Parque Domingos Luís – Jd. São Paulo – ao lado do metrô.