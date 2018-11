Já pensou em ter um gatinho?

A PremieRpet, empresa especialista em nutrição de alta qualidade para cães e gatos, realiza no domingo, 11 de novembro, o terceiro grande evento de adoção de gatos no Club Homs, na Avenida Paulista, SP.

Serão 60 bichanos à espera de um lar, todos atualmente sob os cuidados das ONGs Catland, Patinhas Unidas Brasil e SALVAGATO.

Haverá cat plays para interação com os candidatos a adotantes, lojas de produtos para felinos, bikefood com docinhos para os visitantes e o exclusivo Espaço PremieRpet®, onde todos poderão tirar dúvidas sobre cuidados, comportamento e nutrição pet com os veterinários especialistas da PremieRpet®.

“Incentivamos a adoção e realizamos ações como esta para aproximar aqueles que buscam a companhia de um pet com ONGs que realizam um trabalho sério e responsável. Num ambiente especialmente preparado para favorecer a adoção, nossos especialistas ficam à disposição dos visitantes para fornecer orientações sobre cuidados, comportamento felino e alimentação. Sabemos que a nutrição de alta qualidade é fundamental para a recuperação e manutenção da saúde dos animais em todas as fases da vida”, afirma Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieRpet®.

As duas primeiras edições do evento já somam mais de 50 adoções bem-sucedidas. A expectativa é mais uma vez contribuir para a formação de novas famílias.

Adoção responsável

Interessados em adotar gatos no evento deverão preencher um formulário de intenção, passar por entrevista no local com os responsáveis das ONGs Catland, Patinhas Unidas Brasil ou SALVAGATO e assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a zelar pela saúde e segurança do animal.

Entre os critérios indispensáveis para adoção estão: residências seguras com janelas teladas e barreiras físicas que impeçam a saída do gato para a rua, condições financeiras para oferecer alimentação de qualidade e cuidados veterinários (vacinas, consultas periódicas) e morar na Grande São Paulo.

Os gatos só poderão ser transportados em caixas apropriadas (haverá opções à venda nas lojinhas, caso necessário). Todos os adotantes receberão um kit exclusivo com presentes da PremieRpet® e uma sessão de cuidados estéticos para o bichano, que vai iniciar em grande estilo a sua nova vida!

Serviço:

Evento de Adoção de Gatos

Realização: PremieRpet®

ONGs parceiras: Catland, Patinhas Unidas Brasil e SALVAGATO

Data: 11 de novembro de 2018

Horário: das 10h às 17h

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – São Paulo

Domingo sem carro na Paulista: Estação Brigadeiro/Linha Verde do metrô (a 290 metros).

Classificação: Livre

Entrada gratuita.