Quem é protetor entende muito bem os problemas que passam aqueles que tentam salvar vidas de animais que vagam pelas ruas da cidade e que sofrem maus-tratos. A busca por apoio para alimentação, tratamento e castração dos bichos resgatados estão entre as maiores dificuldades. Mesmo assim, é a união desses voluntários que torna possível o salvamento de milhares de animais pelo Brasil.

E quem dedica um bom tempo da sua vida com esse ideal sabe o quanto é importante trocar experiências e ter a oportunidade de ser ouvido. Por isso, no dia 6 de outubro, a fabricante de rações Total Alimentos promoverá o 2.º Max Encontro Nacional de Apoio aos Protetores de Animais (Enapa), que será realizado das 9 às 17 horas, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. O evento é exclusivo para ONGs e protetores de animais de todo o Brasil.

Na ocasião, veterinários, responsáveis por ONGs e especialistas falarão sobre suas experiências, formas de conscientizar a sociedade, métodos de atuação e dicas para que o protetor consiga utilizar melhores mecanismos para atingir seus objetivos.

Um dos convidados é o especialista em redes sociais Marcelo Glauco, que ensinará “como as ONGs podem utilizar as mídias sociais para se promoverem”. Para ele, é fundamental elaborar a estratégia de marketing em diversas redes sociais, como Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, entre outras. “Estudar as formas de agregar conteúdo com imagem, frequência e horário de postagens, além de ações para ganhar o leitor, estão entre os pontos para promover audiência nas redes sociais”.

No Enapa, o protetor também poderá almoçar e participar das atrações paralelas, como gravar um vídeo sobre o seu trabalho, tirar fotos interativas, participar de sorteios e muitas outras atrações.

Os interessados podem se inscrever e obter mais informações no site www.maxemacao.com.br/2enapa. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

2.º Max Encontro Nacional de Apoio aos Protetores de Animais.

Data: 6 de outubro de 2013

Horário: das 9 às 17 horas

Local: Centro de Convenções Rebouças

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 23 – São Paulo

