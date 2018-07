Que tal comemorar o fim de semana dos namorados ao lado do seu amor e de centenas de lindos bichanos? Pelo menos, para quem é apaixonado por felinos, promete ser um belo e divertido programa. De graça, então, melhor ainda.

Neste sábado e domingo (11 e 12 de junho) acontecerá, no Club Homs, na Avenida Paulista, 735, em São Paulo, a segunda edição de 2016 do maior encontro de gatos da América Latina. A ação reunirá nada menos que 320 felinos de 15 diferentes raças, incluindo o querido “vira-lata. A realização será do Clube Brasileiro do Gato – CBG e da PremieR pet.

Além da presença dos bichanos que o público poderá conferir de pertinho, haverá ainda orientações de especialistas da PremieR pet sobre nutrição felina, esclarecimentos sobre posse responsável, lojinhas de produtos exclusivos para os gateiros, visitas monitoradas, além de uma importante ação solidária para arrecadar doações que vão ajudar crianças e animais!

Para contribuir

A entrada é gratuita, mas pede-se a doação de 1 lata de leite em pó, que será destinada para a Casa Hope, que apoia crianças com câncer. A mesma quantidade em alimentos para gatos será doada pela PremieR pet às ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos, que estarão no evento divulgando suas atividades de proteção e adoção de gatinhos carentes.

“Esta ação solidária dá uma boa medida da generosidade dos gateiros e do sucesso deste evento que tanto nos orgulha. Mais de 2,5 toneladas de alimentos já foram doados e a cada nova edição milhares de pessoas comparecem para participar e se encantar com os felinos. É um público respeitoso, apaixonado pelos animais e interessado em aprender cada vez mais sobre eles, assim como nós”, afirma

Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieR pet, idealizadora da ação.

Universo felino

Tanto no sábado, 11, como no domingo, 12, o evento do Clube Brasileiro do Gato – CBG vai apresentar ao público uma grande variedade de bichanos, muitos deles ainda pouco conhecidos pelos brasileiros, além de promover orientações sobre bons tratos aos animais.

“É um programa imperdível para quem gosta de gatos, tanto para quem já tem ou para quem deseja ter um como animal de companhia. Uma oportunidade para obter dicas, orientação especializada e conferir o maior concurso de gatos do Brasil. Sem falar que o evento torna ainda mais atraente o domingo sem carro na Paulista, oferecendo uma atração à parte nos passeios familiares”, afirma Gerson Alves Pereira, presidente do Clube Brasileiro do Gato – CBG e juiz internacional de gatos.

Seis juízes convidados, vindos da Rússia, Dinamarca, França, México, Itália e um brasileiro, irão avaliar os 320 gatos em diferentes categorias, considerando raça e faixa etária. No final, serão eleitos os melhores exemplares e um best over all de cada dia. Os campeões acumulam pontos para suas posições no ranking nacional e podem até representar o Brasil no World Cat Show, campeonato mundial previsto para acontecer em outubro na Áustria.

Visitas monitoradas

Quem quiser aprender mais sobre como funciona a competição, quais os critérios de avaliação, além de ter acesso ao backstage e conhecer as particularidades das raças, poderá participar das visitas monitoradas. Conduzidas por um especialista em felinos, as atividades serão realizadas em grupos de 10 pessoas, diariamente em três horários: 10h30, 13h30 e 16h30. Inscrições poderão ser feitas no stand do CBG, logo na entrada no evento, por ordem de chegada e com lista de interesse.

Variedade de bichanos

Diversidade é palavra de ordem nos eventos do CBG, onde sempre há espaço para bichanos de todos os tipos. Quem passar por lá desta vez poderá ver de perto as seguintes raças: SRD (gato sem raça definida, popularmente conhecido como “vira-lata” – é o bichano que maioria das pessoas tem em casa e presença indispensável em todos os eventos), Persa, Exótico, Ragdoll, American Curl Longhair, Maine Coon, Norueguês da Floresta, Neva Masquerade, Siberiano, Selkirk Rex Shorthair, Bengal, British Shorthair, Burmese, Singapura, Abssínio, Cornish Rex.

Serviço:

166ª. e 167ª. Eventos Internacionais do Clube Brasileiro do Gato – CBG

Patrocínio: PremieR pet

Data: 11 e 12 de junho de 2016

Horário: das 10h às 17h,

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – São Paulo

Entrada gratuita. Pede-se a doação de uma lata de leite em pó, que será destinada à Casa Hope. A mesma quantidade arrecadada será doada em alimentos para gatos para as ONGs Catland e Confraria dos Miados e Latidos.

Há estacionamento pago no local.

Domingo sem carro na Paulista: Estação Brigadeiro/Linha Verde do metrô (a 290 metros).

Não é permitida a entrada de animais que não estejam inscritos no evento.

Mais informações: www.clubebrasileirodogato.com.br

