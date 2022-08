Se você gosta da raça pastor alemão e está buscando um passeio para fazer com o seu cãopanheiro(a) para este fim de semana, o Butantã Shopping pode ser uma atração interessante para levar seu pet.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO E FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DO MUNDO ANIMAL: FACEBOOK | INSTAGRAM

Além das próprias atrações que o shopping coloca já coloca à disposição aos visitantes, como agility dentro do próprio estabelecimento, no dia 14 de agosto, das 14h às 18h, no Espaço Pet, haverá o Encontro da Raça Pastor Alemão.

“Estamos há algum tempo realizando eventos voltados para os pets, pois iniciativas como esta, fazem parte do pilar de Sustentabilidade do Grupo Carrefour Brasil e também do nosso shopping. É um público importante para nós e buscamos sempre desenvolver eventos para que os pets e tutores aproveitem juntos”, explica Franklin Pedroso, Head de Marketing do Butantã Shopping.

O espaço do evento é equipado com um circuito para os cães brincarem, proporcionando diversão para o pet e seu tutor.

O Shopping Clube da Família conta com a Praça PET, uma área que permite que os clientes façam suas refeições juntamente com o seu pet, já que há restrição de acesso à praça de alimentação. O local possui estrutura como água, espaço para necessidades fisiológicas do pet e saquinhos para a higiene. Conforto e praticidade em um mesmo ambiente, que permitirá o cliente acionar lojas de alimentação através de um QR Code, para um serviço de delivery dentro do shopping.

Outros encontros de raça no Butantã Shopping

Até o final de 2022, haverá mais quatro encontros PET. Confira a agenda e programe-se para se divertir com seu animal de estimação:

4 de setembro: Encontro de Labradores

16 de outubro: Encontro Spitz

13 de novembro: Encontro de Buldogue Francês

4 de dezembro: Encontro de Vira Latas

Serviço

Encontro da raça Pastor Alemão

Dia 14 de agosto, das 14h às 18h, no Espaço Pet

Endereço: Av. Prof. Francisco Morato, 2718 – Butantã – São Paulo

Informações: (11) 3723-3900 ou no site do shopping

