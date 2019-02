No próximo dia 09, sábado, o Jardim Pamplona Shopping realiza a primeira edição do Pet Park, evento que reúne diversas atividades para cães e gatos. A ação, que acontece das 13h às 18h, contará com muitos especialistas que irão oferecer serviços gratuitos durante toda a programação. Localizado no coração dos Jardins, o Jardim Pamplona Shopping é um espaço pet friendly, onde os clientes podem circular com seus animais nas áreas comuns do empreendimento.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | TWITTER

Dentre as principais atividades do Pet Park estarão dicas e orientações da consultoria Pet Maníacos sobre adestramento e prática de agility para cães em circuito próprio, que contará com produtos da marca Expet para auxiliar no ensino práticas comportamentais aos pets. A terapeuta Priscila Waib vai ensinar também práticas e benefícios do reiki, técnica japonesa que utiliza a troca de energia pelas mãos para reduzir o estresse, melhorar o sistema imunológico e reduzir inflamações, restabelecendo o equilíbrio físico e emocional.

Além disso, em parceria com a ONG Encontrei um Amigo, a rede Petz promove um evento de adoção de cães e gatos no mesmo espaço, que contará ainda com salão de beleza do laboratório Ibasa, para banho seco, limpeza oral e aplicação de adornos nos pets. A programação inclui ainda uma campanha para doação de sangue para cães e gatos em parceria com o banco de sangue veterinário Sanimvet, que conta com o primeiro ambulatório móvel da América Latina. A partir de informações sobre os requisitos necessários para um pet ser um doador, os animais que doarem sangue receberão posteriormente um hemograma completo para acompanhar sua saúde.

A parceria com a FunCast permite ainda que os tutores e seus pets tirem gratuitamente fotos nos 25 ambientes interativos da exposição cujo tema é Broadcast YourSelfie, ou transmita sua selfie na tradução livre. O disputado espaço conta com cenários assinados por influenciadores e artistas, dentre eles: What lifts you? (O que te inspira?), Let There Be Light (Que haja luz), Your Favorite Color (Sua cor favorita), Flowers (Flores), Softness (Leveza), Neon, Neon e FunTub (Banheira Divertida). Nesses ambientes, pensados para ser como um playground para gerar conteúdo, os visitantes poderão tirar as mais diferentes fotos com seus pets para postar nas redes sociais.

Ao longo da programação, o Pet Park terá ainda distribuição de petiscos da Keldog, que reconhecerá o esforço e solidariedade dos pets no evento.

Serviço

Pet Park Jardim Pamplona Shopping

Data: 09/02/2018

Local: 3º piso

Endereço: Rua Pamplona, 1.704, Jardins – São Paulo (SP)

Horário: das 13h às 18h