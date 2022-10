Quer uma atividade para se divertir neste feriado e final de semana com a sua família e o seu melhor amigo?

A Royal Canin, especialista global em saúde através da nutrição para gatos e cães, realizará uma ação interativa para tutores e seus pets em São Paulo, nos dias 12, 14, 15 e 16 de outubro. A iniciativa faz parte da campanha da marca “Saúde é o Princípio da Vida”, focada nos cuidados com gatos e cães filhotes, durante o importante período de crescimento.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO E FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DO MUNDO ANIMAL: FACEBOOK | INSTAGRAM

O espaço pet friendly contará com uma série de atividades para o público, como rodas de conversas, área interativa para cães, distribuição de amostras de produtos da marca, painel para fotos, lounge, entre outras ações. Será Serraria, localizada no Parque Ibirapuera, próximo ao portão 7, das 8h às 18h. A participação é gratuita.

“A população de gatos e cães filhotes já somam mais de 15 milhões no Brasil e pesquisas apontam que mundialmente 70% dos pets não consomem alimentos específicos para filhotes, o que impacta diretamente a saúde e o desenvolvimento deles. Por isso, criamos essa campanha para compartilhar informações essenciais sobre os cuidados necessários e o papel da nutrição na longevidade e qualidade de vida dos filhotes, para que se tornem adultos saudáveis”, comenta Gláucia Gigli, Diretora de Vendas e Marketing do Canal Especializado da Royal Canin Brasil.

No sábado (15) e domingo (16), o evento contará com a presença do adestrador e especialista em comportamento animal Luís Zuccolo, nas rodas de conversas. Zuccolo é formado em Zootecnia pela Unesp Botucatu e, atualmente, ajuda a estabelecer uma convivência harmônica entre animais e tutores, atuando na prevenção e resolução de eventuais problemas comportamentais dos pets.

Serviço

Local: Serraria – Parque do Ibirapuera (Entrada pelo portão 07) – Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana, São Paulo — SP

Data: 12, 14, 15 e 16 de outubro

Horários: das 8h às 18h

Entrada gratuita

Agenda das Rodas de Conversas

Roda de conversas com Manu Karsten

Tema: Desenvolvimento saudável e nutrição dos pets filhotes

Dia: 12/10 | Horários: 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h.

Dia: 14/10 | Horários: 14h, 15h, 16h, 17h.

Roda de conversas com Luiz Zuccolo

Tema: Nutrição adequada e impactos no comportamento dos pets

Dia: 15/10 | Horários: 10h,11h,13h,14h.

Dia: 16/10 | Horários: 10h,11h,13h,14h.

