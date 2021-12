Ainda não comprou o presente de Natal do seu pet ou para dar para seu amigo que tem um animalzinho de estimação? Confira aqui no algumas novidades que prometem fazer sucesso.

O mercado pet está muito sofisticado e traz cada vez mais novidades fantáscticas. Em agosto deste ano, o Grupo Multilaser anunciou a sua nova marca especializada no mercado pet, a Mimo. A ideia é a de trazer para o segmento itens e acessórios tecnológicos para ajudar os tutores. Os lançamentos realmente vieram para facilitar a vida de quem tem um pet, principalmente daqueles que têm pouco tempo, mas também para alegrar a vida bichos.

Um brinquedo que certamente vai distrair muitos gatinhos por aí é o Crazy Donut. Um eletrônico interativo para bichanos que tem formato circular e uma pena que se move em três velocidades. O movimento atrelado com a pena estimula os sentidos da caça do gato, fazendo com que ele se mantenha ágil, fisicamente forte e mentalmente estimulado. Preço médio sugerido é de R$249. Embora o brinquedo já venha com duas penas, a Mimo também irá colocar à venda refil pelo valor de R$39,90.

O brinquedo ainda conta com iluminação LED, permitindo a brincadeira durante o dia e também durante a noite. A iluminação serve para indicar a velocidade do aparelho, sendo roxo a velocidade baixa, amarelo média e azul alta. O Crazy Donut funciona com quatro pilhas AA, não inclusas. Outra função interessante, o produto desliga automaticamente após 8 minutos de uso, isso trás mais segurança para os tutores e para os bichanos.

Se você viaja muito ou tem alguém que normalmente está fora de casa, o Smart Feeder é perfeito, já que é possível controlar e agendar a alimentação do pet pelo aplicativo Multilaser Liv. Além de alimentar, o tutor consegue ver, conversar e ouvir o pet em tempo real pelo mesmo aplicativo, por conta da câmera e áudio integrado. Em caso de queda de energia, o alimentador também funciona com pilhas, assim o seu melhor amigo nunca ficará na mão. O alimentador consegue armazenar até 6L de ração em seu compartimento. Pode não ser baratinho, o preço médio sugerido é de R$1.299, mas vale muito a pena.

Para quem não pode pagar esse valor no Smart Feeder, mas precisa de uma solução automatizada, a Mimo lançou também o Auto Feeder que ajuda a manter a rotina alimentar do pet em dia, tornando-se muito útil para os tutores de gatos e cachorros que estão fora de casa.

No painel do alimentador é possível programar a alimentação do pet, e ele ainda notifica o tutor quando está com pouca ração armazenada. O dono consegue gravar uma mensagem de 10 segundos chamando o pet para se alimentar. É possível programar até 6 refeições diárias. O alimentador consegue armazenar até 4L de ração. Preço médio sugerido: R$699.

Quem tem bichano sabe o quanto eles são difíceis quando o assunto é beber água, mas como a hidratação é importante para a sua saúde. Agora a novidade é a fonte de água Breeze Water. Super silenciosa, com sistema de filtração circulante, conta com um filtro substituível para purificar a água, remover cabelos, sujeiras e partículas de alimentos. Além disso, possui uma esponja pré-filtro para coletar os cabelos e detritos, mantendo a água sempre pura e fresca. É desmontável, fácil de lavar e pode ir na Lava Louças. Seu design é moderno e transparente para que você possa acompanhar o nível da água, sendo que a fonte comporta até 2,2L. A Breeze Water conta com uma bandeja, para que mesmo em casos de falta de luz seu pet consiga se hidratar sem problemas. Preço médio sugerido: R$199.

Você pode conhecer mais sobre esses produtos no site www.mimo.pet ou no Instagram da empresa (@_mimooficial).

A Amicus (www.amicus.com.br) também tem novidades para quem quer presentear neste natal. Uma delas é a fonte Aqua First, que possui filtro de carvão ativado que faz a purificação da água, tira o cloro e impurezas. A água que está no pote circula o tempo todo com a ajuda de uma bomba que fica submersa, levando o líquido para a cascata. Utiliza fonte USB de 5V, gastando pouca energia, e pode ser usada por cães e gatos. Custa R$ 99,90.

A linha de brinquedos da Amicus estimula a parte física e mental do cão, diminuindo o stress, principalmente daqueles que ficam o dia todo sozinhos. Com 3 modelos (Elite Pet Toys Ball, Loop e Float), os brinquedos tem várias funcionalidades.. O Ball, por exemplo, ajuda a distrair e criar um jogo, no qual o cão tem de mexer a bola de plástico. Ela tem uns pequenos furos que solta a ração ali colocada aos poucos, incentivando a brincar. Preço variam de R$ 29,90 (o Ball) a R$59,90 (o Float).

Segundo a Amicus, com o trabalho em home office, as vendas de coleiras antilatido aumentaram mais de 200% no período de pandemia.

Pode ser uma opção de presente para ajudar tutores a colocarem em pets que latem de forma constante e moram em apartamento. Sem agredir o cão, ou causar qualquer tipo de dor, a Smart 2 Plus não traz nenhum dano à saúde do pet. Ela utiliza uma correção sonora inofensiva – um sinal em uma frequência específica de adestramento, como se fosse dizer a palavra “não”, mas é um baixo sinal de apito -, acionada com o próprio latido do cão. Assim, o pet entende que não deve latir para chamar atenção, de forma a ser mais eficaz e humana de acabar com os latidos excessivos. Após 10 dias de utilização, o pet já associa a razão da correção sonora a seu latido, condicionando-se a não latir enquanto estiver com a coleira. Com a coleira eletrônica Smart 2 Plus é possível a boa convivência do cão com o dono e com a vizinhança.

A Coleira Antilatido Smart 2 Plus tem um tamanho reduzido e leve. Ela ainda avisa o dono quando a bateria deve ser trocada. A Smart 2 Plus e a sua bateria estão disponíveis na loja online da Amicus com preço sugerido de R$ 249,90.

Para aqueles que têm problemas com a presença desagradável de formigas na ração do pet, o comedouro Elite Pet Antiformiga possui lateral suspensa, fazendo com que elas não se aproximem da alimentação. Devido ao design inovador, faz com que o inseto desista de subir no comedouro, pois, a cada vez que sobe mais no seu interior, o cheiro da comida vai ficando mais fraco, incentivando-o a voltar. O Comedouro Elite Antiformiga tem versões com 1,2L e 0,6L. Preço sugerido: R$ 14,90 a R$19,90.