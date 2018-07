Amanhã é feriado e não tem nada para fazer em casa? Se você está em São Paulo, que tal levar o seu melhor amigo ao Parque da Independência para participar da segunda edição do Dia de DiverCão?

O passeio foi criado por profissionais do ramo pet (veterinários, adestradores e apoio especializado) e tem como objetivo reunir pessoas que amam seus cães para um período agradável, com muitas brincadeiras e passatempos para os bichinhos.

Os donos que estiverem por lá poderão contar com apoio técnico e orientação nutricional para o pet, além de dicas de adestramento, sorteio de implantações de microchips, avaliação bucal dos animais e fotografias. Também serão distribuídos brindes e amostras de rações, além de serem promovidas ações educacionais e de conscientização, com esclarecimentos sobre a posse responsável, a importância de recolher as fezes dos bichos durante passeios e orientações sobre a saúde do melhor amigo.

O encontro tem o apoio da empresa de alimentos para animais de estimação Premier Pet, da multinacional Bayer e do centro veterinário Maskovet. Em agosto, a primeira edição reuniu mais de mil pessoas, no Parque do Ibirapuera, e os organizadores esperam um sucesso ainda maior no próximo evento.

Encontro DiverCão em agosto - Crédito: Divulgação

Serviço:

Dia de DiverCão

Data: 2 de novembro de 2011

Horário: das 9 às 17 horas

Local: Parque da Independência

Endereço: Rua dos Patriotas com Av. Nazaré – Ipiranga – São Paulo