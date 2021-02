Para comemorar o Dia Mundial do Gato, a Petz, uma das maiores redes de pet shops do País, oferecerá gratuitamente o curso “Mundo Felino: um guia completo para deixar seu gato mais feliz”, para ajudar a conscientizar tutores sobre como cuidar corretamente e garantir o bem-estar dos bichinhos.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | INSTAGRAM

Os temas abordados nas aulas serão: Como meu gato se comunica: entendendo os sentidos dos felinos, Bem-estar na prática, e “A História Felina”: do início da domesticação aos dias atuais.

As aulas serão ministradas pela bióloga Juliana Damasceno, especialista em comportamento felino da rede Petz. As inscrições começam no dia 17 e, ao final, o participante receberá um certificado. Para participar basta acessar o site (www.diadogatopetz.com.br), onde terá todo o passo a passo para realizar a inscrição.

As aulas ficarão disponíveis por uma semana. “Esse curso vai possibilitar ao tutor descobrir algumas peculiaridades e desvendar muitas questões relacionadas ao comportamento dos gatos. Como por exemplo, o aspecto territorialista e o quanto a qualidade do ambiente influencia no bem-estar dos bichinhos. Também vamos falar curiosidades e informações que auxiliam na comunicação dos tutores com os gatos”, explica a bióloga Juliana Damasceno.

Para cada inscrito que assistir a pelo menos 80% do curso, será entregue pela marca uma doação equivalente a uma refeição para ONGs e protetores parceiros do Programa Adote Petz que cuidam de gatinhos.

Serviço:

Curso: Mundo Felino: um guia completo para deixar seu gato mais feliz

Quando: a partir do dia 18/2 até 25/2

Inscrição: pelo site www.diadogatopetz.com.br

Com quem: Juliana Damasceno, especialista em comportamento felino

Temas:

“A História Felina”: do início da domesticação aos dias atuais.

Como os gatos surgiram na civilização e o que a ciência revela;

O caminho da domesticação;

Do mundo selvagem ao apartamento (adaptação ao ambiente restrito)

Como meu gato se comunica I: entendendo os sentidos felinos.

Compreendendo os sinais de comunicação dos felinos;

Como é o mundo pelo olhar dos gatos: usando os sentidos para perceber o ambiente;

Aprender a entender o “gatês” (posturais corporais, expressões faciais e vocalizações

Bem-estar na prática

Tornando a vida do meu gato mais feliz;

Como tornar minha casa mais apropriada para o meu gato;

Como avaliar a saúde física e emocional do meu gato;

Enriquecimento ambiental: o que é isso, afinal?

