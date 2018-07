O Hospital Veterinário Santa Inês abriu vagas para o curso de Auxiliar Veterinário, que terá início em agosto e término em outubro de 2013. O treinamento terá carga horária total de 66 horas, divididas em 22 aulas de teoria e 20 horas de atividades práticas dentro do hospital. As aulas serão ministradas por médicos veterinários e colaboradores, às terças-feiras e quintas-feiras, das 19h às 22h30.

Crédito: Divulgação

O Santa Inês está localizado na zona norte de São Paulo (SP) e se destaca por ter equipes multidisciplinares de especialistas, tecnologia de ponta e um centro de diagnósticos em medicina veterinária. É considerado referência em atendimentos de emergências, casos clínicos complexos, recuperação e tratamentos preventivos de doenças.

Para o médico veterinário Eduardo Pacheco, diretor clínico do Hospital Veterinário Santa Inês, a profissão de auxiliar veterinário é fundamental para melhorar o atendimento dentro da instituição. “Eles são treinados pelos médicos veterinários e essenciais para o bom andamento da logística interna. Complementam o nosso serviço, sob supervisão, fazendo coletas de exames laboratoriais, aplicando medicações sob prescrição, entre outras atividades.”

Apesar de o cargo constar na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho e Emprego, ainda não há regulamentação específica para a função (lei que normatiza a profissão, cuja apreciação é feita pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República). Sendo assim, a qualificação e a vivência hospitalar são diferenciais importantes para aqueles que desejam se tornar profissionais reconhecidos nessa área.

O salário médio de um auxiliar veterinário é estimado em R$ 800, para uma carga horária de 44 horas semanais. “Mas pode chegar a quatro salários mínimos, dependendo da experiência e escala que o funcionário realiza”, afirmaPacheco.

O investimento para a realização do curso é de R$ 550 mensais e a matrícula (R$ 80), o que totaliza R$ 1.650. O valor pode ser dividido em até seis vezes no cartão de crédito e já inclui o material para as aulas práticas e roupa cirúrgica.

Mais informações: (11) 2265-6911 ou no www.santainesvet.com.br

