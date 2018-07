Amanhã é domingo de Páscoa e sei que muita gente não vê a hora de se deliciar com os ovos de chocolate deixados pelo coelhinho. Mas, diferentemente do que acontece conosco, comer esse doce não resulta apenas em mais uns quilinhos aos nossos amigões caninos. O alimento pode ser tóxico para eles, já que há substâncias na sua composição que podem gerar problemas sérios de saúde, que vão desde a indisposição gastrointestinal até a morte.

Eu sei que é difícil resistir à tentação de um pedacinho dessa guloseima, mas o chocolate de cacau não é indicado para animais de estimação. Os vilões em sua composição são a teobromina e a cafeína, que em grandes quantidades no organismo do bicho podem causar a diminuição ou aumento dos batimentos cardíacos, problemas gastrointestinais, tremores, aceleração do ritmo respiratório, aumento da temperatura corporal, incontinência urinária e até hipertensão moderada.

A veterinária Keyla Regina de Godoy, da PremieR pet (www.premier.com.br), explica que a ingestão ocorre principalmente em animais jovens, que são menos seletivos, e que “dependendo da quantidade ingerida, do porte do cão e do tipo do alimento, o chocolate pode levar à morte por parada cardíaca ou respiratória”.

Segundo Marcelo Quinzani, diretor e médico veterinário do Hospital Veterinário Pet Care, é preciso cuidados na alimentação dos pets. É nesse período do ano que aumentam os casos de intoxicação por causa do doce e muitas vezes o problema se torna grave porque os donos não resistem à cara de pedinte do bicho e exageram. Outra circunstância que agrava o caso é que, como os sintomas são variados, nem sempre são associados ao fato de o pet ter comido chocolate.

“Outros sinais clínicos de que o animal está em um quadro de intoxicação são as ocorrências de vômitos, diarreia, polidipsia (quando o cão bebe água em grande quantidade) ou poliúria (quando o animal urina além do normal)”, relata Quinzani.

A boa notícia é que no mercado de alimentos para pets já existem chocolates desenvolvidos especialmente para cães, sem açúcar nem cacau. Porém, o veterinário Mário Marcondes, diretor clínico do Hospital Veterinário Sena Madureira, alerta que “mesmo os chocolates próprios para cães não devem ser administrados em excesso. A dieta balanceada ideal de um animal pode ser sempre composta por ração e nada mais”.

A quantidade de tóxicos varia de acordo com cada tipo de chocolate. Por exemplo, 28,35 gramas de chocolate ao leite pode conter de 44 a 58 miligramas de teobromina e 6 miligramas de cafeína, ao passo que a mesma quantidade de chocolate amargo contém 393 miligramas de teobromina – mais do que oito vezes a do chocolate ao leite – e 35 a 47 miligramas de cafeína – quase seis vezes a mais.

Segundo Marcondes, a intoxicação por chocolate é mais observada em cães do que em gatos, pois os felinos possuem um apetite mais seletivo e os caninos têm hábitos alimentares mais indiscriminados. Além disso, os sintomas variam de acordo com a quantidade da substância no organismo do animal, mas os mais discretos ocorrem a partir da ingestão de 20 miligramas por quilo de teobromina e cafeína. As reações mais graves ocorrem a partir da ingestão de 40 a 50 miligramas por quilo de teobromina e cafeína.

Para evitar que você passe o seu domingo de Páscoa no hospital veterinário, evite ceder à tentação de dar chocolate ao seu melhor amigo e sempre procure dar alimentos especialmente desenvolvidos para eles. Assim como o chocolate, existem outros produtos que não fazem mal para nós, mas são prejudiciais para eles.

Veja algumas opções de chocolates para cães:

Chocovinhos, da V.I.P.dog

Os Chocovinhos são ovinhos doces para cães bastante semelhantes ao chocolate, porém sem cacau e açúcar, que são substâncias altamente tóxicas aos pets. São compostos por uma mistura de leite, amido, gordura vegetal, maltodextrina e aroma de baunilha. Para esta Páscoa, os Chocovinhos vêm com uma novidade: embalagens personalizáveis.

Apresentação: embalagens com 10 unidades. Preço sugerido: R$ 10,00.

Wafer Bombons, da V.I.P.dog

Bombom estilo wafer recheado e coberto com chocolate especial para cães. O doce é composto por amido, gordura vegetal estabilizada, lecitina de soja, aroma de leite, leite desnatado e frutose. Não contém cacau e açúcar. Também pode ser consumido por humanos.

Apresentação: embalagem com 10 unidades / 40 g. Preço sugerido: R$ 7,00

Bombons Crocantes, da V.I.P.dog

Bombons de chocolate especial para cães, sem cacau e açúcar. O crocante fica por conta do amendoim, ingrediente selecionado por ser fonte de energia para os cães.

Apresentação: embalagem com 10 unidades / 60 g. Preço sugerido: R$ 8,00

SERVIÇO:

V.I.P. DOG

TEL.: (41) 3643-4664

www.vipdog.com

