A PremieR pet, empresa especialista em nutrição de alta qualidade para cães e gatos, realiza neste domingo, 3 de setembro, um grande evento de adoção de gatos no coração de São Paulo: a Avenida Paulista. Com entrada gratuita, o evento acontece no Club Homs, das 10h às 17h, e apresenta 50 bichanos à espera de um lar, todos atualmente sob os cuidados das ONGs Catland e Salva Gato.

Além dos gatos para adoção, o evento conta com lojinhas de produtos para felinos, bikefoods e o exclusivo Espaço PremieR, onde os visitantes poderão participar das várias sessões de bate-papo e ainda tirar dúvidas sobre questões veterinárias e nutrição pet com os especialistas da empresa. Uma programação completa, repleta de informação e lazer para quem deseja adotar um amigo e quer aprender mais sobre o universo dos felinos.

“Adoção é a opção de muitas pessoas que elegem os gatos como animal de companhia. Estamos realizando este evento para promover o encontro de ONGs que fazem um trabalho sério com pessoas que estão em busca de um pet, além de oferecer informações sobre cuidados, comportamento felino e alimentação. Sabemos que a nutrição de alta qualidade é fundamental na recuperação e manutenção da saúde desses animais que, muitas vezes, chegam debilitados às ONGs que os acolhem”, afirma Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieR pet.

Adoção responsável

Interessados em adotar gatos no evento deverão preencher um formulário de intenção, passar por entrevista com os responsáveis das ONGs Catland e Salva Gato e assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a zelar pela saúde e segurança do animal.

Entre os critérios indispensáveis para adoção estão: residências seguras com janelas teladas e barreiras físicas que impeçam a saída do gato para a rua, condições financeiras para oferecer alimentação de qualidade e cuidados veterinários (vacinas, consultas periódicas), morar na Grande São Paulo.

Os gatos só poderão ser transportados em caixas apropriadas (haverá opções à venda nas lojinhas, caso necessário). E todos os adotantes ganharão um kit exclusivo da PremieR pet.

Sessões de bate-papo

Ao longo de todo o dia, especialistas e líderes das ONGs promovem sessões de bate-papo temáticas. Confira a programação:

10h30 – Adoção Responsável

11h30 – Importância da Alimentação para o desenvolvimento e a saúde dos pets

13h30 – Dicas e Curiosidades sobre o comportamento dos Gatos

14h30 – Adoção Responsável

15h30 – Importância da Alimentação para o desenvolvimento e a saúde dos pets

16h30 – Dicas e Curiosidades sobre o comportamento dos Gatos

Serviço:

Evento de Adoção de Gatos

Realização: PremieR pet

ONGs parceiras: Catland e Salva Gato

Data: 3 de setembro de 2017

Horário: das 10h às 17h

Local: Club Homs

Endereço: Avenida Paulista, 735 – São Paulo

Domingo sem carro na Paulista: Estação Brigadeiro/Linha Verde do metrô (a 290 metros).

Classificação: Livre

Entrada gratuita.