Pense numa ação que leva às quadras os cães a fazerem aquilo que mais gostam – brincar – e, ao mesmo tempo, oferecer uma oportunidade de conseguirem um novo lar para esses animais.

Bobby, Duda, Gabriel, Kika, Mel e Thor formam o time de cães gandulas que prometem conquistar o coração do público no Brasil Open de Tênis 2018. Eles vão entrar em quadra com os tenistas e pegar bolinhas na semifinal do torneio, no sábado, dia 3 de março.

São seis cachorros especiais com muita coisa em comum: atualmente vivem na ONG Patinhas Unidas, onde aguardam a chance de um lar após uma história de abandono. Mas acima de tudo: adoram brincar com bolinhas e têm disposição de sobra para isso.

Iniciativa de sucesso que repercutiu mundialmente em 2016 e 2017, os CãoDulas estão de volta graças a PremieRpet®, empresa especialista em alimentos para cães e gatos, que apresenta esse novo “time” de cães que irá brilhar ao lado de alguns dos melhores tenistas do mundo, no principal torneio do esporte no país, que acontecerá de 26 de fevereiro a 4 de março, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

“Ao levar os CãoDulas para a quadra pelo terceiro ano consecutivo, novamente colocamos em evidência a causa da adoção de forma diferenciada: comprovando que os cães só precisam de afeto, cuidado e nutrição de alta qualidade para serem grandes companheiros do homem. Não importa sua origem ou idade, quando são amados e bem nutridos podem brincar, aprender coisas novas e realizar grandes feitos”, afirma Madalena Spinazzola, diretora de marketing corporativo e planejamento estratégico da PremieRpet®.

Conheça o time de CãoDulas 2018 – todos disponíveis para adoção:

Bobby (5 anos) – foi resgatado aos 45 dias de vida numa rodovia. É dócil, apaixonado por bolinhas e aguarda a oportunidade de ter uma família. Foto: Rodrigo Agnelli.

Duda (2 anos) – foi resgatada recentemente após ser amarrada no portão de uma clínica veterinária numa noite de chuva. Muito dócil, adora brincar e estar com pessoas. Foto: Rodrigo Agnelli.

Gabriel (1 ano) – aos 7 meses foi entregue no abrigo dentro de um saco de lixo pelo antigo dono. É um cão feliz, muito ativo, gosta de correr e aguarda um lar com bastante espaço. Foto: Rodrigo Agnelli.

Mel (1 ano) – rejeitada pelos donos, foi entregue no abrigo e hoje espera a chance de um lar amoroso. Muito alegre, adora correr e brincar. Foto: Rodrigo Agnelli.

Kika (5 anos) – Foi resgatada em uma ninhada de 13 filhotes doentes, numa estrada movimentada. É uma das 11 sobreviventes, todos foram adotados, mas ela ainda aguarda a sua vez. Foto: Rodrigo Agnelli.

Thor (5 anos) – sobreviveu ao ser resgatado da rua aos 2 meses, muito fraquinho. Dócil e cheio de energia, quer todas as bolinhas para ele. Está à espera uma família para chamar de sua. Foto: Rodrigo Agnelli.

Brasil Open de Tênis 2018

Data: 26 de fevereiro a 4 de março de 2018

Participação dos CãoDulas: semifinal, sábado, dia 3 de março

Local: Ginásio do Ibirapuera

Rua Manoel da Nóbrega, nº 1361 – São Paulo/SP

Mais informações sobre o Brasil Open de Tênis: www.brasilopen.com.br

Interessados em adotar: entrar em contato com a PremieRpet® e obter orientações pelo PremieR Responde: 0800 55 6666 (de segunda à sexta das 8h30 às 17h30).

