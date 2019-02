Sucesso absoluto nos últimos três anos, os CãoDulas estão de volta no Brasil Open de Tênis 2019, que acontece de 23 de fevereiro a 3 de março, no Ginásio do Ibirapuera. A iniciativa da PremieRpet®, empresa de alimentos para cães e gatos, já virou tradição no torneio e promete, mais uma vez, conquistar o coração do público.

CãoDulas 2019. Fotos: Rodrigo Agnelli

