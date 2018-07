O caso de crueldade contra animais durante o banho no Pet Shop Quatro Patas, no subúrbio do Rio, revelado pela reportagem da Rede Globo, que mostra Daniel Barroso, 20 anos, dando socos na cabeça dos bichos em seu poder, teve repercussão internacional e foi publicado com destaque em sites jornalísticos.

O portal do The Sun, um dos maiores jornais britânicos, estampa em sua página principal a notícia sobre ou maus-tratos com a foto do acusado. Mais de 1.800 pessoas compartilharam a informação do portal no Facebook e fizeram dezenas de comentários repudiando a ação cruel do filho da dona do pet shop, identificado como o agressor.

“Não consigo ver o vídeo porque é muito revoltante. A proprietária do pet shop disse que não sabia dos abusos. Qualquer pessoa que maltrata um animal é mais do que desprezível. Agora vou abraçar meus dois labradores, porque ao ler esta reportagem fiquei muito transtornada”, afirma uma leitora.

O Daily Mail, outro site inglês, informou o caso em sua página na internet com o título: Pet shop dos horrores. Assim como no The Sun, vários leitores pedem justiça e demonstram a sua indignação. “Obrigado à pessoa que filmou e trouxe à luz. Muito corajoso! Espero que o homem no vídeo seja punido da mesma forma que ele tratou esses cães inocentes.”

Muitos, ainda, alertam sobre a relação entre pessoas que agridem cães e aquelas que são violentas com pessoas. “Ele deve abusar de seres humanos indefesos também, ou, pelo menos, pode fazer isso no futuro!”

Hoje, a polícia foi chamada a comparecer no Pet Shop Quatro Patas para garantir a segurança porque dezenas de pessoas foram ao estabelecimento e tentaram quebrar janelas e invadir o local. A Prefeitura do Rio também determinou a suspensão temporária do alvará de funcionamento da loja.

