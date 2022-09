Que a Medicina Veterinária tem avançado em tratamentos e trazendo soluções inovadoras para cuidar de muitas doenças dos nossos melhores amigos, não há dúvidas. Felizmente, esses avanços também têm sido observados na área da saúde mental dos animais, com resultados bem expressivos.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO E FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DO MUNDO ANIMAL: FACEBOOK | INSTAGRAM

Sabe-se que problemas comportamentais causam grandes prejuízos à saúde e bem-estar dos pets. Isso sem contar as implicações importantes em acidentes, abandonos e até o aumento de eutanásia por causa de desequilíbrios emocionais, como fobia, agressividade e compulsões, por exemplo.

Um dos tratamentos coadjuvantes utilizado para buscar melhorar esses pontos tem sido a aromaterapia. É uma prática integrativa e complementar que consiste na utilização de composições químicas dos óleos essenciais, que são compostos naturais extraídos da parte aromática das plantas, como folhas, flores, galhos, troncos, raízes e casca de frutos, com ações terapêuticas.

É uma prática que pode ser realizada como terapia complementar, por um profissional especialista. Nos pets, a utilização é muito parecida com a forma aplicada para seres humanos, com os mesmos princípios, mas com alguns cuidados.

Débora Fazio Cigala, aromaterapeuta e terapeuta holística da Phytoterápica, explica que inclusive podem ser utilizados para problemas emocionais, como ansiedade, agitação, comportamentos inapropriados, insônia ou problemas como fungos e feridas, sob orientação do médico-veterinário.

E nada de “achismo”. Estudos apontam que esses óleos essências, como o de lavanda, por exemplo, quando inalado na quantidade adequada e por período certo, podem ter a ação ansiolítica. Outros podem ser usados como modulador de comportamento.

Veja algumas indicações:

Agressividade – Alecrim e Bergamota

Hiperatividade e temperamento imprevisível – Bergamota e camomila-azul

Coceira, reações alérgicas cutâneas e diagnóstico de fungos – camomila-azul e copaíba

Prevenção contra pulgas – Lemongrass

Frustração depressiva/raivosa, falta de ânimo para atividades e problemas respiratórios – Eucalipto-glóbulos

Para pets em mudança de lar ou outras interrupções no estilo de vida – Gerânio

Inquietação, medo e retração em multidão – Junípero

Histórico de superalimentação – Laranja

“A aplicação normalmente recomendada nos pets é por inalação, no ambiente onde ele costuma ficar. Em cachorros pode até ser feito o uso tópico (direto na pele), utilização de xampu ou condicionador (de preferência neutros e adequados para o pH da pele do animal), entre outras formas. Porém, os óleos essenciais sempre têm de ser diluídos. Mas é necessário orientação de especialista de como utilizar para não causar problemas de intoxicação”, explica Débora.

O fato é que o olfato dos cães e gatos é muito mais desenvolvido do que o dos humanos. Isso implica que também estão mais sensíveis às variações. Por isso, para a aplicação da aromaterapia em animais é necessário ter muita cautela e respeito em relação à individualidade e à espécie. Gatos são ainda mais sensíveis, sendo preciso mais cautela na aplicação da aromaterapia.

“O uso inadequado do produto pode desencadear um processo alérgico, inflamatório, respiratório ou algum outro incômodo. Para evitar qualquer problema nesse sentido, preservando a saúde animal, é importante ter a orientação”, afirma Guto Carvalho, médico-veterinário.

Além disso, existem óleos tóxicos, como o de noz-moscada, tea tree, canela, orégano, tomilho, zimbro, cebola, entre outros.

O importante é que a aromaterapia, principalmente por ser algo natural, tem trazido resultados que podem diminuir problemas dos animais e melhorar a sua qualidade de vida, sendo complemento a tratamentos, de forma eficiente para muitos casos.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO E FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DO MUNDO ANIMAL: FACEBOOK | INSTAGRAM