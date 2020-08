Todos sabem que os gatos são seres incríveis. Além de extremamente inteligentes e ágeis, são muito higiênicos. Mas outra característica marcante nos bichanos é o quanto são exigentes. E isso não muda quando o assunto é ir ao banheiro.

De minério a base vegetal, apesar de uma grande variedade de areias para gato no mercado, como são popularmente conhecidas, os vários tipos de granulados higiênicos têm seus pontos negativos e positivos. Uns são mais pesados, outras absorvem pouco, tem os que diminuem o odor, e ainda aqueles que fazem uma verdadeira lama.

Recentemente, um especialista em celulose observou esse mercado e resolveu criar um granulado higiênico chamado Cat Paper. Com base em fibras de celulose, o produto para o banheiro dos gatos é mais leve e tem uma absorção extremamente rápida. É verdade que os vários granulados no mercado têm seus diferentes propósitos, mas o Cat Paper tem alguns pontos positivos que são bem atraentes.

As fezes e a urina dos felinos têm como característica um odor forte e os tutores sempre buscam alternativas para minimizar isso. O granulado feito de celulose leva apenas cinco segundos para absorver totalmente o xixi, retendo e neutralizando os odores, o que impossibilita que os líquidos atinjam o fundo e a borda da caixa de areia.

“Em relação aos concorrentes é um produto leve e de densidade baixa. No Brasil é comum vender granulado por quilo, e usar por volume. É um contrassenso. Um pacote com base mineral tem 4 quilos, atende 4 litros. O nosso absorve 4 litros e tem 1,3 quilos. É mais leve, com menor densidade e melhor absorção”, explica José Tadeu Greppi, sócio proprietário da Cat Paper e responsável pelo desenvolvimento do produto.

Outro ponto positivo é o fato dele transformar o líquido do xixi em torrão. Assim, os tutores não precisarão ficar substituindo a areia a toda hora, o que garante uma economia de três vezes mais em comparação com o oferecido pela concorrência, segundo o fabricante. Como é natural, o torrão também pode ser descartado diretamente no vaso sanitário.

A Cat Paper se destacou no quesito meio ambiente ao trazer um produto inovador – já que é o primeiro a utilizar essa matéria prima –, renovável, que não agride a Natureza e nem os bichanos, já que o granulado é atóxicos, 100% natural e biodegradável.

Em várias coisas os felinos se destacam em sua vida, mas quando se fala em higiene, são exigentes. Desde filhotes, já fazem suas necessidades distante do local de sua comida ou no qual dormem, além de enterrar tudo.

A escolha da areia pode parecer algo banal, mas não é. Tem de ser algo que traga também a “opinião” do seu felino em consideração, para garantir o seu bem-estar. Os gatos passam boa parte do tempo que ficam acordados se dedicando à limpeza pessoal. Isso demonstra o quanto é importante para eles.

Para mais informações: www.catpaper.com.br

Apresentação: embalagens de 1.3 Kg (3,5 lts), 3 Kg (12 lts) e 7 Kg (22 lts).

