Você que sempre sonhou que o perfil do seu pet viralizasse tem uma ótima oportunidade de aprender como fazer isso e ajudar os pets menos favorecidos ao mesmo tempo. Em comemoração ao Dia do Vira-lata, que acontece no dia 31 de julho, Daniel Domingues e Lua Bittencourt (tutores de Cacau e Cookie e gestores das redes @cacausando) vão reunir criadoras de conteúdo e que administram várias páginas de vira-latas nas redes sociais para a “Semana Vira Láctea”, com lives no instagram e temas voltados para pet influencers.

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | INSTAGRAM

A programação inclui dicas para produzir vídeos virais, de aplicativos para edição de conteúdos criativos, para composição de músicas e de conteúdo de humor. Terá como convidadas Gio Brigo, Maath Bittencourt e Natália Góes, tutoras de pets e responsáveis, respectivamente, pelas páginas @gatalunacatarina, @hunter_srd e @romeuemalelo, que somam mais de 1 milhão e 200 mil de seguidores nas suas redes sociais.

Todo o valor doado através dos selos das lives será utilizado para doações a um abrigo de animais.

Além das lives, a Semana Vira Láctea contará também com vídeos, músicas e postagens temáticas nas redes @cacausando. É o bom humor estimulando a adoção de animais sem raça definida. Para encerrar, será realizada uma live no sábado, 31 de julho, às 18:15h, no Tik Tok, com a apresentação das músicas de Cacau e Cookie.

Programação das Lives da Semana Vira Láctea

>> 28 de julho (quarta-feira) – 19h, no instagram @cacausando: Dicas de Criação de Vídeos Virais – Convidada: Gio Brigo

>> 29 de julho (quinta-feira), 19h, no instagram @cacausando: Humor Pet e Composição de Músicas – Convidada: Maath Bittencourt

>> 30 de julho (sexta-feira), 19h, no instagram @cacausando: Dicas de Aplicativos para Conteúdo Criativos – Convidada: Natália Góes

>> 31 de julho (sábado), 18:15h, no Tik Tok @cacausando: Apresentação de músicas de Cacau e Cookie

Bios:

Daniel Domingues: Doutorando em Comunicação, tutor dos cachorros vira-latas Cacau e Cookie e criador de conteúdo pet no perfil @cacausando.

Lua Bittencourt: Doutora em Comunicação, tutora dos cachorros vira-latas Cacau e Cookie e criadora de conteúdo pet no perfil @cacausando.

Gio Brigo: Estudante de Publicidade, tutora dos gatinhos vira-latas Luna Catarina, Bartô, Koda Afonso, Jade Louise e Gaia Luísa e criadora de conteúdo pet no perfil @gatalunacatarina.

Maath Bittencourt: Zootecnista, tutora do cachorro vira-lata Hunter e criadora de conteúdo pet no perfil @hunter_srd.

Natália Góes: Geóloga, tutora dos gatinhos vira-latas Romeu, Malelo e Dalila e criadora de conteúdo Pet no perfil @romeuemalelo

ACOMPANHE O BLOG CONVERSA DE BICHO: FACEBOOK | INSTAGRAM