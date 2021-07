Não dá para negar que algumas das paixões dos brasileiros são o amor aos animais de estimação e o de colecionar figurinhas. O que daria se juntarmos essas duas coisas? Com certeza muito prazer em fazer essa coleção, principalmente se com isso ajudarmos os pets.

A Petz, uma das maiores redes de pet shops do país, acaba de lançar um novo projeto em parceria com a Editora MOL. Trata-se do álbum Bichos do Mundo, publicação que traz conteúdo a respeito de 125 espécies de animais incríveis, representados em 240 figurinhas, sendo 50 brilhantes.

O melhor disso de juntar essa duas paixões é que o resultado das vendas de álbuns e figurinhas será revertido em doações às ONGs de proteção animal apoiadas pelo Programa Adote Petz. Essa iniciativa já possibilitou um novo lar para mais de 50 mil cães e gatos abandonados em 14 anos. A produção do álbum e toda a tecnologia desenvolvida na impressão das figurinhas contam com a liderança do Grupo Panini.

O álbum Bichos do Mundo retrata os principais bichos de 11 países espalhados pelos 5 continentes, representados por animais de estimação e silvestres que vivem por lá. Também aparecem nas figurinhas os mais populares do público brasileiro: cachorros e gatos de várias raças, aves, peixes, porquinho-da-índia, hamster, coelho, furão e tartaruga.

Cada página traz cenários típicos de diversas nações e curiosidades sobre os bichos do local, levando o leitor a uma expedição pela natureza de cada país, além de 28 atividades, no estilo passatempo, com detalhes bem-humorados e divertidos.

“O álbum é um item que reúne toda a família em torno da atividade, é lúdico e divertido. Em edições anteriores, o produto atraiu a atenção tanto de crianças quanto de adultos. Você fica por dentro de todo universo pet e ainda contribui com uma causa extremamente importante”, conta Ana Cecília de Paula e Silva, head de Marketing e Comunicação Institucional da Petz.

Bichos do Mundo faz parte da Coleção Bichos, resultado da parceria entre Editora MOL e Petz, que já vendeu mais de 1,7 milhão de itens entre livros, calendários, revistas, álbuns e figurinhas desde 2017, e doou mais de R$ 1,6 milhão para ONGs de proteção animal. Só com o último álbum, o valor arrecadado ultrapassou os R$ 500 mil. A expectativa com a nova edição é atingir o mesmo patamar.

“A união da expertise da MOL com a equipe engajada da Petz mostra que é possível fazer produtos acessíveis e de qualidade que geram grandes doações. O álbum Vida de Pet teve uma aceitação muito grande do público, e esperamos repetir o resultado com Bichos do Mundo. A combinação de preço baixo, experiência divertida, envolvimento do varejo e causa animal faz com que todos saiam ganhando”, comenta Rodrigo Pipponzi, diretor Executivo da Editor MOL.

Adote Petz

O Programa Adote Petz é uma iniciativa voltada ao bem-estar e saúde animal que trabalha a conexão de futuros tutores com pets. Através do cadastrado e atuação de 90 ONGs e protetores independentes e diversas instituições parceiras, milhares de cães e gatos têm a chance de encontrar um lar todos os dias. O Programa, que existe desde 2007, acaba de atingir a marca de 50 mil adoções, e está presente em 56 cidades brasileiras, e atua com rigorosos critérios de homologação e profissionalização de ONGs e protetores.

Serviço:

O álbum tem custo de R$ 9,90, já o pacote de figurinhas avulso, com 5 cromos, pode ser adquirido por: R$ 2,50.

Os produtos estarão disponíveis nas lojas, e-commerce e App Petz.

