A partir de hoje até o dia 28 de abril, o Shopping Jardim Sul promoverá a 3° edição do projeto Click Pet. Os visitantes que passarem pelo centro de compras, das 12h às 20h, poderão fazer fotos com seus bichinhos de estimação. As imagens serão feitas pelo renomado fotógrafo Ricardo Lisboa, especializado em fotografia de animais.

Para participar da ação, os consumidores deverão doar 1 kg de ração para cão ou gato. Todos os donativos serão destinados às ONGs participantes: Adote Um Gatinho e Vira-lata é 10!. As fotos poderão ser retiradas no estúdio fotográfico, montado na praça de eventos, 24 horas depois do registro.

Além disso, no Facebook do Shopping Jardim Sul, os consumidores poderão conferir diariamente fotos exclusivas do evento. As três melhores fotografias, eleitas por comissão julgadora, ganharão pôsteres com o registro. O resultado da ação será anunciado na rede social do shopping em 02 de Maio.

“O sucesso das duas últimas edições nos estimulou a manter o projeto. Os clientes nos procuram para saber quando poderão trazer seus animaizinhos para fazer mais fotos. Em 2010 e 2011, mais de 1.500 famílias e pets foram fotografados. Já é uma tradição do Shopping Jardim Sul”, comenta o superintendente Fabiano Guerra.

Serviço:

3° edição Click Pet

Data: de 12 a 28 de abril.

Local: praça de eventos (térreo). Shopping Jardim Sul Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Morumbi – SP.

Horário: sempre de 12h às 20h.

Limite: uma foto por CPF.

Inscrição: Para participar o cliente deve doar 1 kg de ração para cão ou para gato.

