Uma mulher de Salvador, do bairro de Pau da Lima, foi filmada pela vizinha agredindo o cão com o cabo de vassoura. O caso aconteceu na sexta-feira (6/4), mas só tomou repercussão dois dias depois, após a vizinha fazer a exposição do vídeo no YouTube (clique aqui). Ela deu o título de “A Bruxa dos Cachorros” para a filmagem.

Nas cenas não é possível ver o cão, mas os gritos do animal não deixam dúvidas da crueldade. Além disso, dá para ouvir frases de agressividade da mulher contra o cachorro, como: “Vou dar uma paulada no meio da sua testa. Estou com raiva de tu. (…) Vou dar uma paulada no meio da testa para estrebuchar logo, para não ficar vivo não. (…) Ainda não te bati não… Agora te bati” . Ela também disse que deixaria o animal sem alimento: “Você vai ficar com fome o dia todo! Para você refletir. (…) Daí você vai lembrar”.

Segundo a vizinha, que não quer se identificar, a dona maltratava todos os bichos que pegava. Ela afirmou ainda que outro animal já havia morrido por conta de agressões.

No final da tarde de hoje (10/4), um oficial de Justiça retirou os dois cachorros sem raça definida que sofriam os maus-tratos, acatando uma ordem da juíza Maria do Carmo Caribé, da 16ª Vara Cível. Testemunhas afirmaram que na casa havia mais um poodle, mas que ele teria sido retirado pelo marido da acusada antes do oficial chegar ao imóvel.

Na casa não havia ninguém e estava trancada, por isso foi necessário arrombar o portão para que fosse cumprido o mandado de busca e apreensão. Os animais retirados foram entregues para os representantes da ONG Terra Verde Viva. Eles foram os responsáveis por entrar com a acusação de maus-tratos na Justiça contra a mulher e acompanham o desfecho do caso.

Segundo informações da advogada da entidade, os animais passariam por consulta veterinária, já que estavam debilitados.

QUER SEGUIR O BLOG NO TWITTER? CLIQUE AQUI!