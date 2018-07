Ofurô, esteira para exercícios em casa, banheiro inteligente e sustentável, coleiras com pisca-pisca, cristais Swarovski e até GPS são algumas das novidades da 11ª edição da maior feira da América Latina dedicada ao mercado de animais de estimação, a Pet South America. O evento, que será realizado até o dia 18/10, no Expor Center Norte, em São Paulo, promete trazer produtos para atender os clientes mais exigentes, do luxo à praticidade, sem esquecer a criatividade.

Destinada a veterinários, donos de petshops e demais profissionais do setor, a feira é uma ótima oportunidade para ver de perto o que há de mais atualizado em tecnologia em medicina veterinária, embelezamento e acessórios que garantem a melhor qualidade de vida do pet. São 200 marcas expositoras que desejam uma fatia do mercado que movimentou R$ 18,2 bilhões no ano passado.

11ª Pet South America - 2012. Crédito: Fábio Brito

Nota-se que o quanto se gasta com o pet pouco importa na hora de agradar ao animal – e principalmente ao dono. Por isso, para ter parte desse “osso”, a maioria das marcas expostas na feira preocupa-se em oferecer mercadorias e serviços com mais percepção de valor agregado. Às vezes, até mais do que a sua real necessidade.

E vale de tudo para mimar o melhor amigo. A linha PetNap, por exemplo, traz ao lojista a possibilidade de vender camas para animais de estimação com espuma viscoelástica, conhecida como tecnologia Nasa, com preço a partir de R$ 120 para o consumidor final.

Caminha de viscoelástico, da PetNap. 11ª Pet South America - 2012. Crédito: Fábio Brito

Já a Pet Society, empresa que desenvolve produtos de embelezamento para banho e tosa, lançou uma máscara termoprotetora com óleo de argan, conhecido como o ouro marroquino, por causa da sua origem e de suas propriedades restauradoras de pele, cabelos e, agora, pelos.

E que tal o seu cãozinho dormir na barriga de um enorme urso de pelúcia? Esse é o lançamento da Woof Pet Design, que expõe um urso de um metro de altura para que o seu pet fique no aconchego desse mimo, desde que você tenha condições de desembolsar cerca de R$ 800.

Urso/cama, da Woof Pet Design. 11ª Pet South America - 2012. Crédito: Fábio Brito

Outra novidade é a guia retrátil, da Flexi Guias Retráteis, ornamentada com cristais Swarovski, que chega a custar R$ 1 mil. Mas não diga a uma mulher que não precisa gastar tudo isso com uma guia. Nela estão incrustados os cristais mais admirados por elas, colocados à mão, um a um. Claro que nesse caso não é apenas o luxo que conta. O acessório é desenvolvido pela empresa alemã pioneira em guias retráteis e passa por controles de qualidade que garantem a vida útil do produto por longos anos.

Guia de luxo, com cristais Swarovski. 11ª Pet South America - 2012. Crédito: Divulgação

Na moda pet, a nova onda é o jeans. O estilo despojado e rebelde que o tecido proporciona é a promessa para este ano, juntamente com o xadrez e as estampas de caveiras. É o caso da capa índigo da Bichinho Chic (a partir de R$ 40). Feita em jeans, a roupinha tem zíper e detalhes na costura que lembram a moda humana.

Roupinha jeans - tendência da moda pet. 11ª Pet South America - 2012. Crédito: Fábio Brito

O estilo chique do polo, a camisa do esporte clássico a cavalo, também deve fazer parte da moda deste ano, tanto para os machos quanto para as fêmeas. É o que demonstra a marca Roja’s Pet, com os modelos que podem chegar às prateleiras custando a partir de R$ 45.

Camisa polo também é novidade na 11ª Pet South America - 2012. Crédito: Fábio Brito

A MyNico, que tem como mascote o cão da raça galgo italiano, trouxe para o mercado um brinquedo com oito diferentes sons de apito para chamar a atenção do bicho enquanto ele se diverte (R$ 76). Além disso, a marca desenvolveu uma coleira (R$ 80) especialmente para os galgos, que têm o pescoço longo e fino.

Brinquedos da MyNico. 11ª Pet South America - 2012. Crédito: Divulgação

Os carrinhos de transporte de pets, oferecidos pela Ibiyaya, parecem mais produtos desenvolvidos para bebês do que para animais. Além do design, os modelos foram criados para manterem o pet em segurança enquanto é transportado. Apesar de bonitos e aparentemente seguros, ainda acho que lugar de bicho é no chão, caminhando ao lado do seu dono. O preço, que varia de R$ 449 a R$ 1.499, também pode ser considerado alto para o que propõe o possante. De qualquer forma, para passeios em locais fechados, como shoppings, pode ser uma opção.

Carrinhos para passear com o melhor amigo. 11ª Pet South America - 2012. Crédito: Fábio Brito

Dentre os produtos mais úteis do que “estilosos” estão as coleiras com LEDs, pequenas lâmpadas que piscam e servem para sinalizar onde está o animal, e os banheiros ecológicos para os peludos.

A empresa Eco Venture, lançou dois sanitários: o Ecopatio (R$ 179), que dispensam o uso dos tapetes higiênicos para os cães, e o Gatoalete (R$ 99), que promete levar o bichano a fazer suas necessidades no vaso sanitário, eliminando o uso da areia.

Banheiro para cães. 11ª Pet South America - 2012. Crédito: Fábio Brito

O banheiro canino é indicado para cães de pequeno porte e consiste em uma caixa plástica com uma tampa em formato de grade, coberta por uma grama sintética (tapete) de alto poder de drenagem. Depois que o bicho urina, o xixi chega a uma gaveta para descarte. Caso o cão defeque, é possível retirar os dejetos facilmente com um papel e os tapetes são laváveis.

Para seu gatinho fazer xixi no vaso sanitário. 11ª Pet South America - 2012. Crédito: Fábio Brito

Já o sanitário felino é, na verdade, um sistema de adestramento, no qual o gato é condicionado a utilizar o vaso sanitário da casa por adaptação. O acessório pode ser colocado com areia sobre o vaso e, aos poucos, essa areia é retirada, ficando apenas uma telinha.

Acha impossível seu gatinho usar o vaso sanitário?

