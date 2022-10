E lá vou eu, mais uma vez, falar da Aurora, minha cachorrinha. No auge dos seus vários anos (não sei ao certo quanto, talvez uns 13), a senilidade pesa. Com os pelinhos brancos e as dores articulares, chegou um novo sintoma: a incontinência urinária. Foi do dia para a noite. Ela nunca tinha feito xixi na minha cama ou no sofá. Em um único dia, foram dois xixis no sofá. Na noite seguinte, um enorme na cama.

Ela sempre segurou o xixi ou, quando apertada, me chamava para descer da cama ou sofá. Tudo bem que eu tenho um sono pesado, mas eu tenho quase certeza que dessa vez foi diferente. Parecia um descontrole mesmo, algo sem querer. Eu acordei com a angústia dela, de estar ali, na cama com uma mega rodela de xixi com cheiro super forte.

As doenças urinárias são muito mais comuns do que imaginamos. A médica-veterinária e coordenadora técnica pet da MSD Saúde Animal, Bárbara Duarte, explicou que, em cães, podemos observar alguns sinais que demonstram que possa existir comprometimento da saúde do sistema geniturinário:

dificuldade ou dor para urinar,

urinar em pequenas parcelas,

urinar em locais não habituais,

falta de controle ao urinar (animal urina caminhando),

urina com odor forte,

presença de sangue ou coloração anormal na urina.

Já nos gatos, podemos observar os mesmos sinais, mas também outros comportamentos, como:

lambedura excessiva na região genital,

vocalização de dor ao urinar,

presença de sangue na urina.

Segundo a veterinária, o tutor deve observar as mudanças de hábito do animal relacionados a esses comportamentos e aspectos mencionados e levar imediatamente ao médico-veterinário.

Incontinência urinária em cães

Segundo a Dra Bárbara, o acometimento costuma ser maior de problemas relacionados à incontinência urinária em raças grandes, mas o distúrbio pode acometer qualquer raça. Mas as causas mais comuns são:

anatomia, como o ureter fora do seu local anatômico;

causas adquiridas, como as infecções ou inflamações do trato urinário;

causas medicamentosas;

causas metabólicas, como a diabetes;

causas de lesões no sistema nervoso (caso da Aurora);

causas funcionais ou hormonais, como a diminuição dos níveis de estrógeno em fêmeas castradas, já que esse hormônio participa do mecanismo de funcionamento do esfíncter da uretra.

Vale ressaltar a diferença entre incontinência urinária e infecção urinária. “A incontinência é a incapacidade de reter a urina na bexiga e a infecção é quando qualquer infecção por micro-organismos acomete o trato urinário” conta Bárbara.

Castração de fêmeas e a incontinência urinária

Um dos medos de castrar as fêmeas é desenvolver a infecção urinária. Segunda Dra Bárbara, esse é um aspecto que deve ser levado em consideração, sim, já que esse procedimento, apesar de ter inúmeras recomendações em literatura devido aos seus benefícios para a saúde da cadela, faz com que haja uma queda expressiva dos níveis de estrógeno da fêmea, e esse hormônio participa do mecanismo de funcionamento do esfíncter da uretra.

Xixi de alegria

Sabe aquele escape de xixi que rola quando o cachorro está muito eufórico? Normalmente isso acontece quando chega visita ou mesmo a gente chega em casa, faz muita festa e lá vão algumas gotinhas de xixi.

Não necessariamente isso é sinal de incontinência ou infecção urinária. “Esse tipo de micção está mais relacionado ao próprio comportamento do animal do que propriamente à incapacidade de reter a urina, não pode ser considerado como incontinência urinária isoladamente” explica Bárbara.

Tratamento para incontinência urinária

Se você perceber alguns dos sinais citados, seja no seu cachorro ou gato, independentemente da idade, leve imediatamente ao médico-veterinário. Quanto mais cedo foi feito o diagnóstico mais efetivo será o tratamento e menos o animal vai sofrer. Só quem já teve uma infecção urinária sabe o quanto isso dói.

Segundo Dra Bárbara, é necessário entender qual a causa relacionada ao distúrbio. “O tratamento pode ir desde medicações, controle ou tratamento de doença associada ou até mesmo intervenções cirúrgicas, dependendo do caso. Em se tratando de incontinência urinária em cadelas castradas por deficiência hormonal, é necessário repor os níveis desse hormônio com medicação adequada para esse tipo de problema” finaliza.

Para quem está curioso sobre o desfecho do caso da Aurora, a incontinência urinária dela está relacionada ao quadro de demência senil ou disfunção cognitiva canina, o famoso Alzheimer canino. Não tem cura, mas tem tratamento de suporte. Além de muita atividade cognitiva, a Aurora toma medicações para ajudar no funcionamento do cérebro. Depois desse dia de muitos xixis “errados”, não tivemos mais acidentes. Mas todo carinho é pouco para dar conforto aos nossos peludos nesse momento que eles mais precisam.

Nada de brigar com seu cachorro, caso ele “erre” o local de fazer xixi. Ele não fez isso por mal. Releve, recompense o acerto e observe a saúde dele. É nossa responsabilidade oferecer a melhor qualidade de vida aos nossos peludos.