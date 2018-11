A grande dificuldade enfrentada pelos médicos veterinários para lidar com alterações de peso é o diagnóstico. Pode parecer algo simples. Mas não é. Poucos são os tutores que levam seus peludos para checar o peso. Mas seus problemas acabaram!!! Um grande evento promete avaliar as condições corpóreas de cães e gatos.

Um dos pontos mais difíceis na luta contra o sobre peso em cães e gatos é mostrar ao tutor. Pode parecer óbvio para mim, para você ou mesmo para o veterinário. Mas para o tutor, o pequeno aparenta saudável e feliz. Sabe a nossa avó que lotava a gente de comida e mesmo que estivéssemos explodindo, ela dizia que estávamos magros demais?! É mais ou menos assim que funciona.

O excesso de peso em pets ainda é visto como fofura ou animal bem alimentado. São poucos que realmente compreendem a gravidade de ter um animal acima do peso. Além de problemas óbvios como aumento do colesterol, aumento da pressão sanguínea, possibilidade de diabetes e dores articulares, estudos apontam que animais obesos vivem pior e vivem menos. Eu não quero que meus bebês vivam menos! Por isso, todo mundo já para o veterinário fazer avaliação!

Para manter os peludos longe desses riscos, é muito simples:

faça visitas periódicas ao médico veterinário

faça exercícios diários (você e seu pet)

ofereça alimentação balanceada, de boa qualidade, na quantidade indicada

nada de oferecer pizza, bolacha, leite e qualquer outra guloseima

evite petiscos gordurosos ou calóricos

Para facilitar seu trabalho, a Royal Canin lançou a campanha “Meu Pet no Peso”, de conscientização sobre o a importância do controle de peso dos animais de estimação, em parceria com a ABEV (Associação Brasileira de Endocrinologia Veterinária). Haverá um evento com pesagem e conscientização sobre esse problema que já atinge mais da metade dos pets.

Participe você dessa ação em prol da saúde dos nossos melhores amigos!

Serviço – Evento MEU PET NO PESO!

Local: Parque Vila Lobos – Espaço Petz

Data: 10 de novembro

Horário: 9h às 14h

Atividades: orientação veterinária, entrega de folhetos informativos, pesagem do pet e apresentação de agility para quem passar pelo local, além de entrega de brindes.

