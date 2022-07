Tenho ido atender diversos casos em que os tutores não confiam nos seus cães. Cada um tem seu motivo. “O cachorro não obedece”, “tenho medo que aconteça algum acidente”, “não consigo controlar a reação dele” ou até “eu não sei qual vai ser a reação dele, cada hora é de um jeito”.

A previsibilidade comportamental do cachorro ajuda demais na confiança. Mas não podemos nos basear nisso. A nossa insegurança e tensão de enfrentar certas situações são muito mais importantes.

Alguns tutores têm me relatado do receio de passear na rua com seus cães. Medo de briga, que algum cão maior bata ou morda, que apareça outro cachorro solto na rua, que ele pegue alguma doença, que roubem o seu pequeno… Enfim, cada um tem seus fantasmas. Mas tudo está vinculado ao medo de perder o cachorro.

Esse medo da perda é tão latente, por mais que mascarado, que faz com que a relação entre tutor e cão seja inconstante e de pouca confiança. Afinal, a confiança não vem de um aprisionamento, de cercear a liberdade ou evitar certas situações. Muito pelo contrário. Confiar é permitir que o cão faça escolhas em diversos ambientes, para compreendermos seus comportamentos.

A previsibilidade de um comportamento ou reação do cão facilita, e muito, a confiança. Mas só saberemos o que vai acontecer, se permitirmos que o cão expresse seus comportamentos. A chave não é mantê-lo em uma bolha, em um ambiente altamente controlado para que nada aconteça.

Quanto mais colocarmos o cão em diferentes ambientes, mais saberemos quais serão suas escolhas. Mas estaremos ali ao lado para intervir, caso ele se coloque em perigo.

Quando eu falo ambiente, não estou me referindo somente a praças, parques, ruas, locais onde há maior chance de dar problema. Mas dentro de casa mesmo.

Eu atendo muitos casos de adaptação de cães e gatos. Quando conheço o comportamento de ambos, consigo estabelecer algumas possibilidades de treino. O ambiente é razoavelmente controlado. Muitos problemas podem acontecer, se não formos ágeis. Mesmo assim, vale o teste.

Sabe qual a parte mais difícil de todo esse processo? O medo dos tutores. Eu entendo e respeito ao máximo. Por isso vou sempre perguntando se eles estão se sentindo confortáveis ou se tudo bem fazermos o teste de tal forma. Sem a disponibilidade emocional do tutor, não há como dar certo.

Tudo bem se ao longo do teste rolar aquele susto ou medo. É natural. A confiança também passa por situações sem total controle, mas que estamos antevendo e estamos preparados para agir.

Sabe qual é o resultado? Uma alegria imensa de ver todo mundo em um mesmo ambiente, cada um com sua peculiaridade, sendo respeitado. Isso é confiança, é respeito!

Não sabe qual será a reação do seu cão no parque? Comece aos poucos, indo em horários alternativos, com poucos cães, ficando pouco tempo. Ao primeiro sinal de insegurança (do tutor), vá embora. O passeio deve ser agradável a todos. Aos poucos, você se sentirá mais seguro e confiante para ficar mais tempo e lidar com situações novas.

Vale ressaltar que a confiança não é ausência de problemas. Não é por confiar na Aurora (minha cachorrinha), que não passamos uns perrengues por aí. Mas, ao saber das possíveis reações dela, já fica atenta ao que pode acontecer e pronta para intervir.

Minha relação com a Aurora

No meu caso, a intervenção normalmente é orientando pessoas que estejam próximas. Por exemplo essa semana. Estávamos em um bar, sentadas em uma mesa na calçada. Enquanto eu comia, deixei a Aurora solta para cheirar os arredores. Ela não desce degrau, então não tinha medo que ela fosse para a rua.

Só há uma possibilidade dela reagir diferente: se alguém correr atrás dela ou tentar pegá-la. Então, se uma pessoa se aproxima, tentando falar com ela, já aviso que ela irá correr. Porque eu já sei a reação dela, há uma previsibilidade, há uma grande confiança. Não só minha nela, mas dela em mim. Afinal, ela sabe que eu não deixo pessoas se aproximarem dela, se ela não se sente segura.

A previsibilidade e a confiança também passam pelo respeito ao animal. As nossas atitudes influenciam diretamente nessa relação. Afinal, a confiança é uma via de mão dupla. Como o cachorro será previsível se o comportamento do tutor não é. Se uma hora o humano retira o cão de situações desconfortáveis, mas em outras não tem reação?

Por isso, confiar no cão é também observá-lo, compreender suas emoções, ajuda-lo a lidar com situações difíceis para ele. A comunicação entre humano e cão é fundamental para que haja confiança de ambos os lados. Nisso, o adestramento pode ajudar demais. Não para obediência do cão, mas para compreensão de ambos os lados das expectativas.

Confiança é dar opção. Confiança é respeito. Confiança é oferecer bem-estar ao nosso peludo em qualquer circunstância. A confiança começa por nós, tutores.