Depois de grande comoção por conta dos petiscos contaminados, muitos tutores ficaram apreensivos sobre o processo de produção e segurança de todos os petiscos para cães e gatos. Aproveitei o convite que recebi da PremieRpet para sanar inúmeras dúvidas sobre insumos e fornecedores.

A inauguração da maior fábrica de pet food da América Latina foi de arrasar quarteirões. Foram mais de trezentas pessoas convidadas, entre veterinários, lojistas, distribuidores, professores universitários, cientistas, criadores e jornalistas. Além de comer muito bem e celebrar um marco de crescimento, o intuito do evento foi mostrar de perto o processo de produção das diversas alimentações secas.

Com um terreno de 1 milhão de m2, a nova planta se propõe ser uma das maiores e mais tecnológicas fábricas de alimentação para pets do mundo. E todo esse investimento não é em vão. A preocupação com a qualidade e a segurança do alimento estão entre as prioridades da marca.

Quase todo processo é automatizado e em sistema fechado, o que minimiza imensamente quaisquer chances de contaminação, inclusive por pragas (não pude tirar fotos da área interna da fábrica). Porém, o mais importante não começa aí, mas antes mesmo dos caminhões chegarem com os insumos na fábrica. Durante a visita, conversei muito com a Cláudia Coura, gerente de qualidade da PremieRpet. Ela me contou que a homologação de um fornecedor começa com uma auditoria na documentação da empresa, verificação de todas as licenças necessárias, visita presencial, análise do produto pelo laboratório interno da empresa e, se necessário, por um laboratório externo também, bem como análise de todos os lotes de insumos antes de ingressarem na planta.

Ou seja, se chegar qualquer produto de origem animal, gorduras ou grãos, é feita uma testagem para garantir a qualidade do insumo e ausência de qualquer contaminante, antes mesmo do caminhão descarregar. Se não estiver dentro dos elevados padrões de qualidade, o caminhão com toda a mercadoria é devolvido. É aí que o critério demasiado de qualidade faz a diferença.

Cuidado com o alimento nunca é demais. Cláudia, inclusive, me confidenciou que já teve que descredenciar fornecedores no passado. Afinal, é a saúde dos nossos pets que está em jogo. Não podemos confiar em marcas só pela beleza da embalagem, por exemplo. E não é pelo produto ser para animal, que pode ser feito de qualquer forma. Muito pelo contrário.

Eu quero dar o melhor que existe para minha cachorra, com qualidade, garantia e segurança alimentar. E são marcas como a PremieRpet e outras nas quais eu confio, que irão, cada vez mais, exigir da cadeia de fornecedores e proporcionar aos consumidores excelência em produção. Agora cabe a nós, tutores, também exigirmos dos fabricantes essa qualidade. Bem como aos lojistas na hora de selecionarem o mix de produtos. Além dos veterinários, de conhecer a fundo o que prescrevem.

Não adianta se preocupar só quando acontece uma desgraça geral e muitos cães morrem, mas com o que oferecemos e indicamos a cada dia. O problema central está no critério que a marca usa para aceitar o insumo. Não adianta apenas crucificar o propilenoglicol, é preciso, sim, cobrar para que as empresas tenham processos criteriosos de escolha de fornecedores com testes e avaliação dos produtos que recebem. Aliás, a PremieRpet não utiliza propilenoglicol em nenhuma receita, seja de alimentação seca, úmida ou petiscos.

Por mais marcas e fábricas que abram suas portas para conhecermos de perto os critérios adotados na produção. Só assim saberemos o que realmente oferecemos para os nossos peludos!